Motorola poslala do slevy oblíbený telefon. Cena padla pod 5 tisíc KOMERČNÍ ČLÁNEK

Motorola poslala do slevy oblíbený telefon. Cena padla pod 5 tisíc
2025-10-08T17:27:09+02:00
• 8. 10. 2025#Android #Smartphony

Podzim každý rok přináší nespočet slev a ani letos tomu není jinak. Ceny klesly i u Motoroly. Její modely Edge 50 Fusion a Edge 50 Neo patří mezi stylovky střední třídy, a teď navíc přichází s příjemnou slevou. Edge 50 Fusion pořídíte v Mobil Pohotovosti o 1 000 Kč levněji, tedy za pouhých 4 990 Kč. Za takovou cenu jde doslova o jeden z nejlépe vybavených telefonů své kategorie.

Solidní výbava pod 5 000 Kč

Edge 50 Fusion je telefon, který si na nic nehraje. Má 6,7″ pOLED displej se 144Hz obnovovací frekvencí, takže vše působí plynule. 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací zvládne i noční snímky, baterie s kapacitou 5 000 mAh vydrží celý den a 68W nabíjení vás dostane zpět do hry během pár minut. Voděodolnost IP68 už je jen třešničkou na dortu.

Edge 50 Neo potom přichází s 6,4″ pOLED displejem, 50Mpx hlavním fotoaparátem, 32Mpx selfie kamerou a stejnou 5 000mAh baterií jako u Fusionu. Designově nabízí prémiové barevné varianty, které byly vybrány ve spolupráci s Pantone. Tenhle kousek je tak ideální volba pro ty, kteří chtějí stylový telefon s výbornou výdrží a solidní výbavou.

Oba modely pořídíte v Mobil Pohotovosti, ale jak už ale zvykem bývá, zlevněný Edge 50 Fusion chytí jen ti nejrychlejší, jelikož zbývá posledních pár kusů. Pokud se tedy poohlížíte po levném, ale přesto stylovém a výkonném telefonu, pak máte právě teď ideální příležitost, anebo rovnou zařízený i jeden z vánočních dárků.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vysílačky v mobilu a sluchátka se super mikrofonem 🤔

💡ANKETA: Jakou aplikaci používáte nejčastěji pro psaní s přáteli?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat