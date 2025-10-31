Philips Hue Bridge Pro: násobně lepší

Zdroj: Dotekomanie.cz
Není důvod to tajit – už několik let máme doma chytré osvětlení postavené na platformě Philips Hue. Před nedávnem se na trhu objevila nová generace bridge s názvem Philips Hue Bridge Pro, takže jsem celkem pochopitelně uvítal možnost si tuto novinku otestovat. Tady jsou získané dojmy a zkušenosti.
Hue Bridge generace 2.0 používám od roku 2022. Od začátku budování chytré domácnosti jsem vsadil na technologii Hue a přes všeobecnou spokojenost byly i chvíle, kdy jsem toho rozhodnutí litoval. Prvotní nastavení Hue Bridge a prvních světel bylo v pořádku, ale jakmile se zvyšoval počet svítidel a také komplexnost jejich nastavení, narazil jsem na limity systému. Ty se daly obejít buď přikoupením druhého Hue Bridge (což mi přišlo jako dost pitomé řešení), nebo využitím různých softwarových nástrojů, včetně (dnes už neexistujících) Hue Labs.
Dobrá zpráva hned z počátku: nový Hue Bridge Pro řeší všechny potíže, na které jsem u předchozí generace narazil. Takže můžeme říct slovy klasika „máme radost, Vincente“, a podíváme se na novinku více zblízka.
Na první pohled…
Krabička, ve které nový bridge dorazil, odpovídá designem tomu, na co jsme od Philips Hue zvyklí – elegantní černozelená krabička. Vizuál prozradí první překvapení, které si pak ještě ověříme po otevření: nová verze je v černém barevném provedení, takže s předchozí bílou generací si jej rozhodně nemůžete splést. Trochu odlišný je i design velkého středového tlačítka, ale jinak váz vzhled nikterak nepřekvapí. Vkusný design, dvě decentní diody, a dva konektory pro LAN a napájení. Příjemnou změnou je, že původní kulatý napájecí konektor byl nahrazen dnes už klasickým USB-C konektorem.
Obavy? Nenaplnily se
Jelikož už mám ekosystém Hue za několik let „vyladěný“, trochu jsem se obával procesu migrace. Držel jsem se proto přesně oficiálního návodu.
První kroky jsou velmi snadné: nejprve naskenovat QR kód na spodní straně Bridge Pro, potom zařízení připojit k elektrické síti a internetu (prostřednictvím přibaleného ethernet kabelu, nebo Wi-Fi).
Dále následuje aktualizace (cca 2 minuty), a potom už vlastní přenos kompletního nastavení z původního Hue Bridge 2.0 do nového Hue Bridge Pro. Podle výrobce tento proces trvá až 20 minut – mohu potvrdit, moje stopky se zastavily těsně před touto lhůtou. A jsme (téměř) hotovi!
Téměř, ale ne zcela naprosto
Až nyní nastaly jisté komplikace, na které ovšem nový bridge předem upozornil. Týkaly se světel IKEA, Hue senzoru pohybu, a provázání s Apple Home.
Z celkového počtu 26 svítidel (34 světel) mám 23 chytrých. 21 chytrých svítidel je od Philips Hue, 2 jsou z dílny IKEA. Všechna Hue světla se přenesla automaticky, a to včetně kompletního nastavení všech scén a funkcí tlačítek spínačů. Světla IKEA bylo třeba před přenosem odpojit od elektřiny a po dokončení migrace je nejprve resetovat. U panelů osvětlení kuchyňské linky to bylo jednoduché, stačilo resetovat trafo TRÅDFRI. U svítidla STOFTMOLN to bylo složitější: pro reset je třeba 6x světlo zapnout a vypnout. Jelikož k němu nemám ovladač (je přidáno do zóny ovládané Hue vypínačem), musel jsem to provést s pomocí příslušného jističe: 6x krátce zapnout a přibližně na 1 sekundu vypnout. S timingem jsem trochu bojoval, ale nakonec se dílo podařilo, a IKEA se opět stala součástí ekosystému Philips Hue.
Druhou (drobnou) komplikací byla nutnost resetovat a znovu připojit Hue senzor pohybu – záležitost na přibližně minutu práce.
Poslední překážkou bylo opětovné propojení s Apple Home. I na toto jste dopředu upozorněni přímo v aplikaci Hue, navíc pak dostanete podrobný návod na to, jak vše provést. Chválím!
Nejvíc jsem se zasekl vlastně až na samotném konci. V Apple Home mám nastaveny dvě automatizace. První z nich automaticky ve stanovený čas zamyká chytrý zámek Aqara U200 (recenze zde); ta zůstala zachována. Ovšem druhá automatizace, která po 2 minutách automaticky vypnula světla na chodbě a nad schodištěm, zmizela. A to byl problém: už jsem totiž zapomněl, jak se tato automatizace nastavuje, a zdroje na internetu prakticky unisono tvrdily, že to udělat jednoduše nelze. Jelikož jsem ale věděl, že to možné je, s trochou experimentování jsem nakonec uspěl.
Přináší více, než se na první pohled zdá
Tolik tedy ke zkušenostem s migrací chytrého osvětlení do nového zařízení. A co vlastně Hue Bridge Pro přináší nového?
O barvě těla jsme už mluvili, další změny jsou ukryty „pod kapotou“. Nový Bridge Pro je 5x výkonnější než jeho předchůdce a nově podporuje kromě kabelu i bezdrátové Wi-Fi připojení. Co je ale velmi důležité: limit počtu připojených světel výrazně vzrostl: z 50 na 150 světel. Rovněž počet dalších připojených zařízení povyskočil ze 12 na 50.
A teď proč je to tak důležité: zdálo by se, že i pro větší domácnost je původní maximum 50 světel dostatečné. To je sice pravda, ale v praxi jste často narazili na jiný problém: každé připojené světlo také spotřebovalo určitý počet tzv. pravidel (rules), a to tím více, čím více scén jste na světle nastavili. A to už problém byl – pamatuju si, že jsem limit pravidel vyčerpal už při cca 15 světlech… Zvýšení limitů je tedy určitě prospěšná věc!
To nejlepší nakonec?
Vše, co jsem do této chvíle napsal, by pro mne už bylo dostatečným důvodem pro upgrade (snad kromě barvy – černá je sice hezčí, ale bridge je schovaný v racku, takže není vidět). Ovšem Hue Bridge Pro přichází s ještě jednou novinkou: funkcí s názvem „MotionAware“. Co to je? Jednoduše řečeno: Hue Bridge Pro dokáže proměnit obyčejná chytrá světla Hue v senzory pohybu! Funguje to tak, že v zóně s minimálně 3 světly je systém schopen detekovat pohyb, a na něj patřičně zareagovat. Vzpomínáte si, když jsem zmiňoval automatizaci, která po rozsvícení světla počká 2 minuty a pak světlo (světla) vypne? Tak to, co umí funkce „MotionAware“, je podle mě ještě lepší. Není totiž už potřeba světlo rozsvítit vypínačem; rozsvítí se totiž pouhým pohybem a po zvoleném časovém intervalu (1 až 60 minut) se automaticky zhasne. Navíc je samozřejmě možné nastavit si několik různých scén, například v závislosti na denní době. Tahle funkce se mi moc líbí!
Dojmy? Zkušenosti? Doporučení?
Jak tedy všechny sesbírané dojmy a informace shrnout?
Co mě nadchlo:
- vysoký počet připojených světel a příslušenství,
- téměř bezproblémová migrace,
- nová funkce „MotionAware“,
- podpora Wi-Fi,
- rychlost.
Co se mi nelíbilo:
- komplikovanější migrace světel třetích stran,
- vymazání Apple Home a automatizací.
Hue Bridge Pro je zpětně kompatibilní s předchozí generací Bridge 2.0. Umí toho však více, a umí to rychleji. Třešničkou na pomyslném dortu je nová funkce „MotionAware“.
Pokud jste spokojenými uživateli staršího Hue Bridge, ale narážíte na jeho limity a omezení, můžu mladšího brášku Hue Bridge Pro jen doporučit. A pokud jste se (jako já) zamilovali do možnosti přeměny chytrých světel na senzory pohybu, tak prostě není co řešit! Pořídit si jej můžete u společnosti FEIM, významného distributora (nejen) produktů Philips Hue pro Českou i Slovenskou republiku.
Za poskytnutí Hue Bridge Pro děkuji společnosti FEIM.
