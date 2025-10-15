T-Mobile láká nové zákazníky na roční předplatné AI zdarma

Zdroj: T-Mobile
Dnes jsme se dočkali jedné novinky u mobilního operátora O2 a nyní zde máme nějaké další od T-Mobile, ale nejde o nějaké nové tarify. Operátor spíše láká na bonusy a soutěže.
AI zdarma
Tou nejpodstatnější novinkou je možnost získat roční předplatné AI Perplexity Pro, které standardně stojí 20 dolarů měsíčně. Zde je ale jedna podmínka, nabídku mohou získat jen nový uživatelé Magenta Moments. T-Mobile uvádí, že je tento bonus dostupný od října a lze jej získat do konce roku.
Kromě toho T-Mobile láká v Magenta Moments na Red Bull Tetris hru, kterou si můžete zahrát skrze aplikaci operátora. Zde jde o trochu vyšší soutěž, kde se můžete dostat do celostátního kola, kde se hraje například o Nintendo Switch 2. T-Mobile dále zmiňuje nejrůznější slevy do obchodů, jako třeba 20% sleva v knihkupectví Martinus nebo zvýhodněný vstup do Prague Fear House.
Aby toho nebylo málo, tak jsou zde i novinky pro Magenta TV:
Zákazníci s tarifem S Plus a vyšším se mohou těšit na výběr hororů, thrillerů i akčních filmů jako třeba Insidious: Poslední klíč, Ghoul, Zombieland nebo Venom. Halloweenské kino bude k dispozici v programovém průvodci na pozici 19. Speciální dárek si užijí zákazníci s tarify S Plus a M Plus, kteří si vychutnají halloweenskou atmosféru navíc i s dočasně zpřístupněným kanálem Viasat True Crime HD.
