Honor ukáže i Magic 8 ve variantě Lite

2025-10-25T18:00:37+02:00
• 25. 10. 2025#Android #Smartphony

Honor Magic 8 Lite | Zdroj: Xpertpick

Dvojici zařízení Magic 8 a 8 Pro od firmy Honor by měl již v nejbližší době doplnit třetí zástupce. Aktuální zpráva přibližuje specifikace modelu Magic 8 Lite, který po vzoru předchozí generace může dorazit na český trh. Ke všemu únik přichází v podobnou dobu jako u předchůdce, takže oficiální oznámení na přelomu roku rozhodně nelze vyloučit.

Zázraky nečekejte

Honor Magic 8 Lite má disponovat 6,79palcovým AMOLED displejem s 1,5K rozlišením a 16megapixelovou kamerkou v proděravěném otvoru uprostřed. Hardwarovou stránku postaví na čipové sadě Snapdragon 6 Gen 4 od Qualcommu nebo 8/12GB operační paměti RAM. U interního úložiště půjde vybírat z 256/512GB řešení. Baterie o velikosti 7 500 mAh by mohla nabídnout technologii rychlého nabíjení.

honor magic 8 lite 2 732x600x

Honor Magic 8 Lite | Zdroj: Gizmochina

Prstenec umístěný v zadní části vyplní jen dva objektivy fotoaparátu (108 + 5 MPx) s přisvětlovací LED diodou. Od prvního spuštění poběží pod platformou MagicOS 9, která vychází ze systému Android 15. Mezi ostatní prvky výbavy lze ještě zařadit základ v podobě bočního snímače otisků prstů, Wi-Fi 6 či Bluetooth 5.2.

Čínský výrobce pravděpodobně nabídne pouze dvě barevné verze – černou, zelenou. Už následující týdny mohou do celé situace kolem telefonu přinést více světla.

Zdroje: xpertpick.com, gizmochina.com

Otestovali jsme iPhone Air a iPhone 17: Naše dojmy a postřehy

💡ANKETA: Jak často nabíjíte svůj telefon?

Antonín Julinek

