Honor ukáže i Magic 8 ve variantě Lite

Dvojici zařízení Magic 8 a 8 Pro od firmy Honor by měl již v nejbližší době doplnit třetí zástupce. Aktuální zpráva přibližuje specifikace modelu Magic 8 Lite, který po vzoru předchozí generace může dorazit na český trh. Ke všemu únik přichází v podobnou dobu jako u předchůdce, takže oficiální oznámení na přelomu roku rozhodně nelze vyloučit.
Zázraky nečekejte
Honor Magic 8 Lite má disponovat 6,79palcovým AMOLED displejem s 1,5K rozlišením a 16megapixelovou kamerkou v proděravěném otvoru uprostřed. Hardwarovou stránku postaví na čipové sadě Snapdragon 6 Gen 4 od Qualcommu nebo 8/12GB operační paměti RAM. U interního úložiště půjde vybírat z 256/512GB řešení. Baterie o velikosti 7 500 mAh by mohla nabídnout technologii rychlého nabíjení.
Prstenec umístěný v zadní části vyplní jen dva objektivy fotoaparátu (108 + 5 MPx) s přisvětlovací LED diodou. Od prvního spuštění poběží pod platformou MagicOS 9, která vychází ze systému Android 15. Mezi ostatní prvky výbavy lze ještě zařadit základ v podobě bočního snímače otisků prstů, Wi-Fi 6 či Bluetooth 5.2.
Čínský výrobce pravděpodobně nabídne pouze dvě barevné verze – černou, zelenou. Už následující týdny mohou do celé situace kolem telefonu přinést více světla.
Zdroje: xpertpick.com, gizmochina.com
