Xiaomi zveřejnilo plán aktualizací na Android 16, tedy HyperOS 3

Zdroj: Xiaomi
Xiaomi patří mezi největší výrobce mobilů a ostatně má společnost několik značek, ale kromě toho nabízí celou plejádu produktů navíc. Vše se nyní snaží spojit pod jeden systém HyperOS, ale ten má prakticky dvě verze. Jedna je určena pro čínský trh a nejde jen o verzi bez Google služeb. Pak zde máme standardní variantu pro zbytek světa. Aktualizace na domácí půdě jsou rychlejší, ale nyní se dozvídáme, kdy dorazí nová verze na zařízení pro globální trh.
HyperOS 3
U nové verze HyperOS 3 se Xiaomi chlubí hlubší integrací Gemini a všech možných funkcí, jako je například Gemini Live nebo i AI tapet. Kromě toho se společnost soustředila na výkon a plynulost grafických efektů. Nechybí nové funkce v rámci galerie, tedy třeba rychlejší vyhledávání fotek. Vylepšovalo se i běžné hledání v systému.
Zdroj: Xiaomi
Nechybí změny v designu a samozřejmě se vylepšovalo zabezpečení, ale je zde i funkce Tap to Share s podporou iOS zařízení, ale zde je jasné, že by si takový majitel iPhonu musel nainstalovat aplikaci navíc. Podstatnější je ale asi pro mnohé, kdy se dostane HyperOS 3 s Androidem 16 na jejich zařízení. Xiaomi zveřejnilo plán, který startuje již v říjnu a bude pokračovat až do března příštího roku. Zde je kompletní oficiální seznam.
Říjen a listopad
- Mobily:
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi MIX Flip
- REDMI Note 14 Pro+ 5G
- REDMI Note 14 Pro 5G
- REDMI Note 14 Pro
- REDMI Note 14
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7 Pro
- POCO X7
- Tablety:
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Příslušenství:
- Xiaomi Watch S4 41mm
- Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
- Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
- Xiaomi Smart Band 10
Listopad a prosinec
- Mobily:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- REDMI Note 13 Pro
- REDMI 15
- REDMI 14C
- REDMI 13
- REDMI 13x
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO X6 Pro
- POCO M7
- POCO M6 Pro
- POCO M6
- POCO C75
- Tablety:
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- REDMI Pad 2 Pro 5G
- REDMI Pad 2 Pro
- REDMI Pad 2 4G
- REDMI Pad 2
Prosinec až březen
- Mobily:
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T Pro
- POCO F5 Pro
- POCO F5
- POCO X6
- POCO M7 Pro 5G
- POCO C85
- REDMI Note 14 5G
- REDMI Note 14S
- REDMI Note 13 Pro+ 5G
- REDMI Note 13 Pro 5G
- REDMI Note 13 5G
- REDMI 15 5G
- REDMI 15C 5G
- REDMI 15C
- Tablety:
- REDMI Pad Pro 5G
- REDMI Pad Pro
- REDMI Pad SE 8.7 4G
- REDMI Pad SE 8.7
- POCO Pad
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Samsung významně rozšířil své audio impérium
Nové Ray-Ban Meta Gen 2: delší výdrž a 3K video
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře