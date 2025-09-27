Samsung významně rozšířil své audio impérium

2025-09-27T13:35:41+02:00
• 27. 9. 2025#Ostatní

Zdroj: Samsung

Jihokorejský Samsung opět posiluje svou pozici na poli audio průmyslu. Prostřednictvím jedné ze svých dceřiných společností dokončil velký nákup, který mu do portfolia přidal firmy jako Bower & Wilkins nebo Denon.

Samsung hlásí obří nákup

Své ambice v audio průmyslu ukázal Samsung již v roce 2016, když za částku kolem 8 miliard dolarů koupil Harman, společnost vlastnící značky jako například JBL. Nyní se jihokorejské zvukové impérium rozšíří ještě dál. Akvizice společnosti Sound United za 250 milionů dolarů, o které jsme se poprvé dozvěděli v květnu, byla totiž konečně dokončena.

Portfolio Samsungu se tak rozšíří o množství dalších ikonických značek včetně Bower & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé a Boston Acoustics. Tento krok stvrzuje záměr technologického giganta dominovat na trhu s audiem.

sound stock 1920x1280x

Zdroj: Unsplash

Zároveň díky této akvizici získává Samsung nejenom špičkové značky, ale zejména prostor pro práci na nových technologiích ve spolupráci s uvedenými společnostmi, což by mimo jiné mohlo znamenat i lepší propojení audio a chytrých zařízení. Fanoušci kvalitního zvuku se tak mají na co těšit.

Zdroje: theverge.com, whathifi.com

