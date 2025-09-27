Samsung významně rozšířil své audio impérium

Zdroj: Samsung
Jihokorejský Samsung opět posiluje svou pozici na poli audio průmyslu. Prostřednictvím jedné ze svých dceřiných společností dokončil velký nákup, který mu do portfolia přidal firmy jako Bower & Wilkins nebo Denon.
Samsung hlásí obří nákup
Své ambice v audio průmyslu ukázal Samsung již v roce 2016, když za částku kolem 8 miliard dolarů koupil Harman, společnost vlastnící značky jako například JBL. Nyní se jihokorejské zvukové impérium rozšíří ještě dál. Akvizice společnosti Sound United za 250 milionů dolarů, o které jsme se poprvé dozvěděli v květnu, byla totiž konečně dokončena.
Portfolio Samsungu se tak rozšíří o množství dalších ikonických značek včetně Bower & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé a Boston Acoustics. Tento krok stvrzuje záměr technologického giganta dominovat na trhu s audiem.
Zároveň díky této akvizici získává Samsung nejenom špičkové značky, ale zejména prostor pro práci na nových technologiích ve spolupráci s uvedenými společnostmi, což by mimo jiné mohlo znamenat i lepší propojení audio a chytrých zařízení. Fanoušci kvalitního zvuku se tak mají na co těšit.
Zdroje: theverge.com, whathifi.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Snapdragon X2 Elite jsou nové procesory s pořádnou dávkou výkonu
Xiaomi zveřejnilo plán aktualizací na Android 16, tedy HyperOS 3
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře