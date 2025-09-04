První dojmy na top nové tablety Samsung Tab S11 a S11 Ultra [preview]

Galaxy Tab S11; zdroj: Dotekománie
Kromě nového dostupného modelu Galaxy S25 FE Samsung představil také nové tablety řady Galaxy Tab S11. Konkrétně jsme se dočkali dvou nových modelů Galaxy Tab S11 a Galaxy Tab S11 Ultra. Letos tak model S10+ má nástupce v podobě S11 bez jakéhokoliv přídomku. Jaké jsou tyto nové top tablety?
Konstrukce
Jakkoliv už předchozí generace byla velmi tenká, tak letos jsou novinky ještě o něco tenčí. Větší model konkrétně zhubnul na 5,1 milimetru. V realitě je opravdu tenoučký a jelikož má úhlopříčku 14,6 palce, skoro se člověk bojí, aby ho nezlomil. Váha 692 gramů možná na papíře nezní tak impresivně, ale právě vzhledem k obrovské velikosti působí pořad lehce. Menší Tab S11 s úhlopříčkou 11 palců je o něco tlustší, váží ale příjemných 469 gramů.
K dispozici budou dvě barevné varianty a to šedá a stříbrná. Nový je také výřez na přední kameru u Galaxy Tab S11 Ultra, je více zaoblený. Menší model má foťák schovaný v rámečku kolem displeje, jelikož není tak tenký.
Stylus S Pen se dočkal mírného přepracovaní. Má nově přepracovaný hrot a také nový šestiúhelníkový tvar. Do ruky tak padne o něco lépe než když byl jen kulatý. Potěší také větší přesnost. Stále se pak jedná o pasivní stylus, není ho tedy třeba nabíjet oproti třeba Apple Pencil.
Displej nabízí 120 Hz a jedná se o Dynamic AMOLED 2X panel. Jeho maximální jas činí 1600 nitů, což je na takto velký displej velmi solidní. To platí pro oba modely. Baterie dostala do vínku 11 600 mAh v případě Tab S11 Ultra a u menšího pak 8400 mAh. To hodnotím také pozitivně, kor v takto tenkém těle to je slušná kapacita.
Procesorem je kupodivu čip z dílny MediaTeku, konkrétně tu máme 3nm Dimensity 9400+.
V rámci softwarové výbavy potěší vylepšený režim DeX. Ten podporuje externí displej jako druhou plochu, a nově nabízí také lepší multitasking s více virtuálníma plochy. Ty můžete mít až čtyři. Přepnutí do DeXu je pak také rychlejší, stačí vzít aplikaci od horního okraje a přetáhnout ji maličko dolů, do okna.
Samsung pak také spolupracuje s vývojáři produktivních aplikací. Například nástroj na editaci videa Luma Fusion dostanete s 66procentní slevou, a další aplikace jako Notion, Goodnotes, Clip Studio Paint jsou také zvýhodněné.
Cenovka pak začíná na 22 499 Kč u menšího Galaxy Tab S11 WiFi verze 128+12 GB, u většího pak na 33 499 Kč ve verzi WiFi 256+12 GB. Nejdražší verze s největším úložištěm a 5G pak končí na 47 999 Kč. Samozřejmě tu máme ale výkupní bonus, u Tab S11 Ultra činí dokonce 8 tisíc, u menšího čtyři tisíce. Navíc za recenzi dostanete kryt s klávesnicí v hodnotě několika tisíc.
