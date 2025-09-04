První dojmy na top nové tablety Samsung Tab S11 a S11 Ultra preview

První dojmy na top nové tablety Samsung Tab S11 a S11 Ultra [preview]
2025-09-04T11:30:17+02:00
• 4. 9. 2025#Android

Galaxy Tab S11; zdroj: Dotekománie

Kromě nového dostupného modelu Galaxy S25 FE Samsung představil také nové tablety řady Galaxy Tab S11. Konkrétně jsme se dočkali dvou nových modelů Galaxy Tab S11 a Galaxy Tab S11 Ultra. Letos tak model S10+ má nástupce v podobě S11 bez jakéhokoliv přídomku. Jaké jsou tyto nové top tablety?

IMG 3435 5055x2843x

Galaxy Tab S11 a S11 Ultra; zdroj: Dotekománie

Konstrukce

Jakkoliv už předchozí generace byla velmi tenká, tak letos jsou novinky ještě o něco tenčí. Větší model konkrétně zhubnul na 5,1 milimetru. V realitě je opravdu tenoučký a jelikož má úhlopříčku 14,6 palce, skoro se člověk bojí, aby ho nezlomil. Váha 692 gramů možná na papíře nezní tak impresivně, ale právě vzhledem k obrovské velikosti působí pořad lehce. Menší Tab S11 s úhlopříčkou 11 palců je o něco tlustší, váží ale příjemných 469 gramů.

IMG 3715 6000x3368x

Galaxy Tab S11 Ultra; zdroj: Dotekománie

K dispozici budou dvě barevné varianty a to šedá a stříbrná. Nový je také výřez na přední kameru u Galaxy Tab S11 Ultra, je více zaoblený. Menší model má foťák schovaný v rámečku kolem displeje, jelikož není tak tenký.

IMG 3407 4032x2268x IMG 3408 4032x2268x

Menší Galaxy Tab S11; zdroj: Dotekománie

Stylus S Pen se dočkal mírného přepracovaní. Má nově přepracovaný hrot a také nový šestiúhelníkový tvar. Do ruky tak padne o něco lépe než když byl jen kulatý. Potěší také větší přesnost. Stále se pak jedná o pasivní stylus, není ho tedy třeba nabíjet oproti třeba Apple Pencil.

IMG 3712 6000x3368x IMG 3711 6000x3368x

Galaxy Tab S11 S Pen; zdroj: Dotekománie

Displej nabízí 120 Hz a jedná se o Dynamic AMOLED 2X panel. Jeho maximální jas činí 1600 nitů, což je na takto velký displej velmi solidní. To platí pro oba modely. Baterie dostala do vínku 11 600 mAh v případě Tab S11 Ultra a u menšího pak 8400 mAh. To hodnotím také pozitivně, kor v takto tenkém těle to je slušná kapacita.

IMG 3701 6000x3368x IMG 3707 6000x3368x

Galaxy Tab S11 Ultra; zdroj: Dotekománie

Procesorem je kupodivu čip z dílny MediaTeku, konkrétně tu máme 3nm Dimensity 9400+.

V rámci softwarové výbavy potěší vylepšený režim DeX. Ten podporuje externí displej jako druhou plochu, a nově nabízí také lepší multitasking s více virtuálníma plochy. Ty můžete mít až čtyři. Přepnutí do DeXu je pak také rychlejší, stačí vzít aplikaci od horního okraje a přetáhnout ji maličko dolů, do okna. 

IMG 3699 6000x3368x IMG 3696 6000x3368x

Galaxy Tab S11 Ultra; zdroj: Dotekománie

Samsung pak také spolupracuje s vývojáři produktivních aplikací. Například nástroj na editaci videa Luma Fusion dostanete s 66procentní slevou, a další aplikace jako Notion, Goodnotes, Clip Studio Paint jsou také zvýhodněné.

IMG 3694 6000x3368x IMG 3691 6000x3368x

Galaxy Tab S11 Ultra; zdroj: Dotekománie

Cenovka pak začíná na 22 499 Kč u menšího Galaxy Tab S11 WiFi verze 128+12 GB, u většího pak na 33 499 Kč ve verzi WiFi 256+12 GB. Nejdražší verze s největším úložištěm a 5G pak končí na 47 999 Kč. Samozřejmě tu máme ale výkupní bonus, u Tab S11 Ultra činí dokonce 8 tisíc, u menšího čtyři tisíce. Navíc za recenzi dostanete kryt s klávesnicí v hodnotě několika tisíc.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Je ChatGPT-5 zklamání?

Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

  • Do 20 000 Kč (52%)
  • 20 001 – 25 000 Kč (23%)
  • 25 001 – 30 000 Kč (11%)
  • 30 001 – 35 000 Kč (7%)
  • Více než 35 000 Kč (7%)
Nahrávání ... Nahrávání ...

Miroslav Růžička

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat