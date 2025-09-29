Škoda znovuzrodila ikonu 110 R jako elektromobil

2025-09-29T22:00:53+02:00
• 29. 9. 2025#Elektroauta

Zdroj: Škoda

Představte si legendární Škodu 110 R v moderní podobě elektromobilu. Právě ikonou 70. let se inspirovali designéři Škody při tvorbě svého nejnovějšího konceptu. Závodní kupé v moderní podobě vypadá velmi slušně.

Škoda 110 R s radikálními změnami

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že si mladoboleslavští návrháři pohráli s legendární Škodou Favorit, kterou přetvořili do podoby moderního konceptu elektromobilu. Nyní se zdá, že tato činnost začala tamní inženýry bavit. V nejnovějším příspěvku na oficiálním blogu automobilky byl totiž představen koncept přepracované ikony Škoda 110 R.

skoda 110r koncept2 1920x1080x

Zdroj: Škoda

Vedoucí designu nového konceptu, Richard Švec, chtěl dosáhnout co nejinovativnějšího vzhledu vozidla a zohlednit i přesah původního vozu do motorsportu. Koncept tak kombinuje čistý designový jazyk Modern Solid se sportovními detaily.

Návrh sportovního kupé doplňují detaily s motivy Tech-Loop, které se představily s nejnovějším konceptem Škoda Vision O. Zrcátka jsou nahrazena kamerami, LED panely vyměnily tradiční světlomety a prosvětlené logo na zádi dodává vozu ještě futuričtější vzhled.

Špatnou zprávou pro ty, kterým se nový koncept líbí stejně jako mně, je fakt, že návrh vznikl pro seriál „Ikony v novém kabátě“. Není tedy určen pro výrobu.

Zdroj: skoda-storyboard.com

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

