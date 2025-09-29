TomTom zmapoval již více než 2 miliony nabíjecích míst po světě

Zdroj: TomTom
Časy, kdy navigace znamenala rozložit papírovou mapu na palubní desce auta a hledat cestu podle drobných linií jsou naštěstí dávno pryč. Jedním z průkopníku GPS navigací byla právě společnost TomTom, která se zpožděním hlásí úžasný milník. Zvládla totiž zmapovat již více než 2 miliony nabíjecích bodů.
TomTom podporuje elektromobilitu
S rostoucím počtem elektromobilů a neustále se zvedající poptávkou po nich samozřejmě roste i potřeba spolehlivých nabíjecích stanic. Starosti z nabíjení jsou navíc na špičce obav řidičů zvažujících koupi elektrického automobilu.
Spolehlivé mapy nabíjecích stanic ale doslova mění hru a pomáhají řidičům elektromobilů s klidem navigovat i delší cesty. Své o tom ví i společnost TomTom, jež v prosinci 2024 dosáhla významného milníku, když zmapovala 2 miliony nabíjecích bodů po celém světě a nyní hovoří o důležitosti tohoto počinu.
Zatímco většina mapových společností se soustředí zejména na Severní Ameriku a Evropu, TomTom nezapomíná ani na ostatní regiony včetně rozvíjejících se trhů. Například v Nepálu tvořily minulý rok elektromobily podle TomTomu až 76 % všech prodaných vozů. Tímto přístupem tak společnost podporuje globální přechod na elektromobily.
Prioritou pro TomTom je ale kvalita dat. Z více než 2 milionů nabíjecích bodů musel každý projít přísnou kontrolou a fyzickou validací, díky čemuž se do map dostávají jen opravdu spolehlivé informace. V současnosti tak má TomTom na „čekací listině“ přes 220 tisíc dalších nabíjecích stanic.
