Spotify upravuje vlastnosti bezplatné verze

Streamovací služba Spotify se snaží mnoho uživatelů přesvědčit, aby si platili nějakou verzi a nepoužívali variantu zdarma. Na ní zcela ale neprodělává, jelikož je prošpikovaná reklamou. Nedávno se právě platící uživatelé dočkali dlouho očekávané novinky, a to bezztrátové kvality zvuku. Dnes zde máme jedno vylepšení pro verzi zdarma.
Konec náhodného přehrávání?
Do této chvíle mohli uživatelé, co si za Spotify neplatili, přehrávat cokoliv, ale bylo zde jedno podstatné omezení. Z konkrétního seznamu si nemohli jen tak vybrat jakoukoliv písničku a spustit ji. Museli se k ní náhodným způsobem doskákat, ale problém je, že i počet přeskočení je omezen. Ve výsledku to bylo více méně o náhodě nebo trpělivosti.
To se nyní ve své podstatě mění. Spotify oznámilo, že právě uživatelé bezplatné verze si budou moci vybrat jakoukoliv písničku ze seznamu a rovnou si ji spustit, bez omezení. Už nebude potřeba nechávat přehrávání na náhodě nebo vyčerpávat počet přeskočení.
Co se týče přeskakování, tak zde bude stále limit, ale i tak se se jedná pro některé uživatele o pozitivní zprávu. Zřejmě toto omezení již není nutné, aby firma lákala na předplatné, když nyní má v zásobě něco lepšího. Samozřejmě myslíme bezztrátovou kvalitu zvuku i placené verze.
Zázrak, Spotify má konečně Lossless Quality audio. Česko je mezi prvními
