Samsung nabízí plnou verzi One UI 8 pro další zařízení Galaxy

Vyspělá personalizovaná umělá inteligence bude k dispozici daleko většímu množství uživatelů než dosud
Praha 15. září 2025 – Společnost Samsung Electronics oficiálně zahajuje instalaci uživatelského rozhraní One UI 8 do starších zařízení Galaxy. Jejich uživatelé tak budou mít k dispozici vyspělou multimodální umělou inteligenci. Jednotlivé funkce jsou navíc optimalizované pro různé typy telefonů, ať už jde o tradiční smartphony nebo skládačky. Tento týden bude One UI 8 k dispozici v České republice pro telefony řady Galaxy S25, do konce roku budou následovat modely řady Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE a mnoho dalších zařízení[1].
Umělá inteligence šitá na míru a spolehlivější zabezpečení
Uživatelské rozhraní One UI 8 bere v úvahu okolní prostředí a kontext. Díky tomu dokáže přizpůsobit komunikaci a reakce na míru určité situaci a potřebám uživatelů. S rozvojem umělé inteligence Galaxy AI ovšem roste i nutnost spolehlivě chránit osobní údaje a další citlivá data, proto One UI 8 nabízí kromě jedinečných funkcí také špičkové zabezpečení.
- Na liště Now Bar[2] se zobrazí dění v aplikacích či přehrávaná hudba přímo na předním displeji skládačky Galaxy Z Flip, lišta nyní spolupracuje s větším množstvím aplikací jiných výrobců.
- Aplikace Now Brief[3] nabízí v nové podobě ještě větší množství personalizovaných informací, mimo jiné dopravní zpravodajství, položky z kalendáře nebo Samsung Moments. K dispozici jsou i personalizované návrhy a doporučení, systém například nabízí hudbu či videa na základě zájmů či předplacených služeb. Snadno se dostanete i ke zdravotním informacím z hodinek Galaxy Watch.
- K ochraně nové generace AI funkcí slouží mimo jiné nová bezpečnostní architektura Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)[4] podporující technologii Personal Data Engine (PDE).[5] KEEP vytváří v jednotlivých aplikacích šifrované úložné prostory a stará se, aby každá aplikace měla přístup jen k těm citlivým informacím, bez nichž se neobejde.
- Dalším vyspělým ochranným prvkem je Knox Matrix, který automaticky odhlašuje ohrožená zařízení od účtu Samsung[6]. Systém posílá upozornění na všechna připojená zařízení Galaxy a radí, jak data co nejlépe chránit.
- Vylepšení se dočkala i služba Zabezpečená Wi-Fi s postkvantovou kryptografií (PQC). Využívá nový kryptografický rámec, který posiluje ochranu sítě před budoucími hrozbami. Tímto způsobem systém chrání data i ve veřejných sítích.
Inteligentní multimodalita aneb když umělá inteligence pracuje stejným způsobem jako uživatel
Základem uživatelského rozhraní One UI 8 je multimodální umělá inteligence, která své působení přizpůsobuje uživatelům na míru, a zcela tak mění způsob interakce mezi uživatelem a zařízením. Funguje na vizuální, zvukové i kontextuální úrovni, takže významně usnadňuje každodenní činnost.
- Asistenční služba Gemini Live[7] umožňuje přirozenou komunikaci, umělá inteligence chápe, co uživatel zrovna vidí nebo slyší. Není vůbec potřeba přepínat mezi aplikacemi.
- Vyhledávací funkce Circle to Search with Google[8] umí mimo jiné zobrazit v pravý čas a na pravém místě cenné tipy pro hráče. Stačí při hře zakroužkovat některý objekt nebo zadaný úkol a dozvíte se spoustu důležitých informací o relevantních postavách a strategiích. K dispozici jsou i užitečné odkazy a videa z webu. Funkce zároveň dokáže v reálném čase přeložit jakýkoli text na displeji[9] od článku v novinách po příspěvky na sociální média.
Uživatelské rozhraní optimalizované pro různé typy přístrojů
Mezi další velké přednosti One UI 8 patří schopnost přizpůsobit vzhled danému zařízení a displeji. U běžných telefonů vypadá prostředí jinak než u skládaček či tabletů. V každém případě se systém optimalizuje tak, aby fungoval co nejlépe a nejúčinněji.
- Funkce zobrazení výsledků vyhledávání AI zobrazí výsledky AI funkcí v samostatném děleném či poloprůhledném okně, takže stále vidíme původní obsah.
- Díky optimalizaci Galaxy AI pro velké displeje lze obsah generovaný umělou inteligencí (třeba obrazové materiály nebo texty) přesouvat mezi jednotlivými otevřenými okny. Kreativní proces výrazně usnadňují nástroje jako Asistent kreslení[10] nebo Asistent psaní[11].
- Asistenční služba Gemini Live je nyní k dispozici přímo na předním displeji Flipů, umožňuje hlasové vyhledávání a mění telefon ve spolehlivého osobního asistenta[12].
- Funkce Mazání zvuku[13] proaktivně detekuje a maže nežádoucí zvuky v pozadí, třeba vítr nebo pouliční ruch. Stačí stisknout nové tlačítko v multimediálních aplikacích.
- Nové hodiny se tvarem a velikostí přizpůsobí tapetě[14]. Číslice a písmena na hodinách obtékají tváře či obrysy objektů na fotografii na displeji, takže jsou dobře vidět, a přitom tapetu nezakrývají, ať už na ní máte selfíčko nebo fotku domácího mazlíčka. Lze upravit i tloušťku, velikost a barvu fontu.
- I přední displej Flipů lze přizpůsobit, systém navrhne vhodnou tapetu a při výběru obrázku z galerie ho přizpůsobí tak, aby odpovídal rozměrům displeje[15]. Lze nastavit i vlastní smajlíky a barvy pozadí.
K uživatelskému rozhraní One UI 8 patří i další funkce s umělou inteligencí, například Portrétní studio[16], výrazně usnadňující třeba fotografování domácích zvířat – snímky vypadají vážně jako z profesionálního ateliéru. Při telefonování v rušném prostředí přijde vhod nástroj Titulky při hovoru, který převádí hovor v reálném čase na text. Nástroj Tlumočník[17] nyní umí překládat jak hovor, tak i psaný text. Funkce Titulky při hovoru a Tlumočník podporují 20 jazyků, čeština mezi podporovanými jazyky není.
- Oficiální uvedení One UI 8 se letos bude týkat následujících zařízení Galaxy: řada Galaxy S25, řada Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE, řada Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23 FE, řada Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy S21 FE, Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17, Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16, Galaxy A15 5G, Galaxy A06, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G a Galaxy A33 5G. ↑
- Dostupnost podporovaných funkcí může záviset na zemi a přístupu k síti. Některé funkce vyžadují síťové připojení. ↑
- Funkce Now Brief vyžaduje přihlášení k účtu Samsung. Dostupnost služby se může lišit podle země, jazyka, přístroje nebo aplikací. Některé funkce můžou vyžadovat internetové připojení. ↑
- K dispozici u smartphonů a tabletů Galaxy s uživatelským rozhraním One UI 8 či novějším. ↑
- Technologie Personal Data Engine funguje v případě, že je zapnuté menu Personal Data Intelligence. Analyzovaná data se po vypnutí tohoto menu smažou. Personal Data Engine v současnosti analyzuje jen nativní aplikace Samsungu. ↑
- K dispozici u smartphonů a tabletů Galaxy s uživatelským rozhraním One UI 8 či novějším. Dostupnost může záviset na modelu a zemi. ↑
- Gemini je ochranná známka společnosti Google LLC. Výsledky jsou jen ilustrační. Funkce Gemini Live vyžaduje síťové připojení a přihlášení k účtu Google. Dostupnost služby může záviset na zemi, jazyku nebo zařízení. Funkce se můžou lišit podle předplatného, výsledky se též můžou lišit. Systém je kompatibilní jen s některými funkcemi a účty. V současnosti lze používat osobní účet Google, který spravujete sami, nebo pracovní/školní účet, u nějž administrátor povolil přístup k Gemini. Minimální věk použití Gemini s osobním či školním účtem činí 13 let (pokud zákon nestanoví v dané zemi jinak), k použití Gemini s pracovním účtem je to 18 let. ↑
- Circle to Search je ochranná známka společnosti Google LLC. Sekvence jsou zkrácené a simulované. Výsledky jsou jen ilustrační. Dostupnost služby se může lišit podle země, jazyka a přístroje. Vyžaduje internetové připojení. Může být zapotřebí aktualizace systému Android a Google na nejnovější verzi. Funguje jen na kompatibilních aplikacích. Výsledky můžou záviset na vizuální shodě. Za přesnost výsledků se neručí. ↑
- K dispozici u smartphonů a tabletů Galaxy s uživatelským rozhraním One UI 8 či novějším. Dostupnost může záviset na modelu a zemi. ↑
- Funkce Asistent kreslení vyžaduje síťové připojení a přihlášení k účtu Samsung. Při uložení se na obrázku zobrazí viditelný vodoznak svědčící o tom, že se na vzniku obrázku podílela umělá inteligence. Za přesnost a spolehlivost výsledků se neručí. ↑
- Funkce Asistent psaní vyžaduje síťové připojení a přihlášení k účtu Samsung. Text musí splňovat požadavky na délku. Dostupnost služby může záviset na jazyku. Za přesnost výsledků se neručí. ↑
- Gemini Live na displeji FlexWindow bude k dispozici u modelů Galaxy Z Flip7, Z Flip6 a Z Flip5. ↑
- Výsledky funkce Mazání zvuku se můžou lišit podle podoby zvuku ve videozáznamu. Vyžaduje se přihlášení k účtu Samsung. Lze rozpoznat určité typy zvuku – hlas, hudbu, vítr, přírodní zvuky, šum davu a ruchy. Funkce je kompatibilní s běžnými video/audioformáty dostupnými v aplikacích Galerie, Samsung Notes, Videopřehrávač, Hlasový záznamník a Přepis hovorů. Na rozpoznávání může mít vliv zdroj zvuku a stav videozáznamu. Za přesnost výsledků se neručí. ↑
- Dostupnost může záviset na modelu. Tvar hodin se přizpůsobí lidským obrysům. Ze zvířat jsou k dispozici psi, kočky a ptáci. ↑
- Podporuje se na hlavním displeji i na FlexWindow. Dostupnost může záviset na modelu. FlexWindow lze přizpůsobit na modelech Galaxy Z Flip7, Z Flip6 a Z Flip5. ↑
- Portrétní studio, součást sady Asistent fotografií, vyžaduje síťové připojení a přihlášení k účtu Samsung. Výsledkem úpravy může být zmenšená fotografie. Při uložení se na fotografii zobrazí viditelný vodoznak svědčící o tom, že se na vzniku obrázku podílela umělá inteligence. Za přesnost a spolehlivost výsledků se neručí. ↑
- Funkce Tlumočník vyžaduje přihlášení k účtu Samsung. Některé jazyky můžou vyžadovat stažení jazykového balíčku. Dostupnost služby se může lišit podle jazyka. Za přesnost výsledků se neručí. Dostupnost a funkce se můžou lišit podle země, regionu nebo mobilního operátora. Dostupnost podporovaných jazyků se může lišit. ↑
