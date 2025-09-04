Sony představilo drátová USB C sluchátka

Zdroj: Sony
Každý měsíc se objeví několik nových modelů bezdrátových sluchátek. Některé lákají na cenu, jiné na pokročilejší funkce. Běžná drátová sluchátka se sice dají najít v obchodech, ale zpravidla se jedná o velké modely. Proto je celkem neobvyklé, když výrobce jako Sony uvede drátová sluchátka s USB C konektorem.
Sony IER-EX15C
Sony IER-EX15C nemá sice pěkné označení, ale navazuje na dřívější modely a jedná se tak o volné pokračování. Hlavní výhodou je rozhodně integrovaná elektronika pro převod digitální zdroje do analogové podoby. Díky tomu si Sony může vyladit audio podle svého. Vzhledem k tomu, že sluchátka podporují USB Audio Class 1.0, tak jsou podporována napříč zařízeními.
Sony nejvíce vyzdvihuje pohodlnost sluchátek a USB C konektor, ale kromě toho se zmiňuje hlavně o ovladači na kabelu, který slouží pro ovládání přehrávání i hlasitosti. Také je možné přes něj přijímat hovory. Žádné zázraky se zde ale nedějí. Nenajdete zde ANC, tedy aktivní potlačení okolního hluku nebo senzory navíc.
Tomu také odpovídá cena. Sony IER-EX15C se začínají prodávat v Česku v tomto měsíci za cenu 599 Kč. Pokud tedy chcete tak trochu retro styl sluchátek a nechcete se zabývat nabíjením, je z čeho vybírat.
Zdroj: Tisková zpráva
