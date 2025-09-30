Instagram Mapa je novodobým Foursquare

Instagram, od společnosti Meta, spustil v srpnu funkci Mapa, která dovoluje sdílet poslední aktivní polohu přímo s dalšími uživatelu sítě. Taková moderní obdoba Foursqaure, akorát se sdílení děje automaticky. Na první pohled jde o lákavou novinku. Uživatel může zjistit, kde se nachází jeho přátelé. Jedná se vlastně o obdobu sídlené lokace, akorát už ne jen se svými nejbližími přes běžnou aplikaci Google či Apple Map. Je ale takové sdílení vůbec bezpečné?
Poprask, který nebyl potřeba?
Funkce Map se spustí teprve ve chvíli, kdy ji uživatel vědomě povolí. Instagram při aktivaci žádá o souhlas se zaznamenáváním a sdílením aktuální polohy, takže z pohledu nastavení jde o volitelnou možnost. Jakmile ale uživatel povolení udělí, aplikace dokáže v reálném čase ukázat, kde se nachází.
Krátce po spuštění se objevila vlna obvinění, že Instagram sleduje polohu všech uživatelů bez jejich vědomí. Diskuze se rychle rozšířila zejména kvůli obavám z možného zneužití dat a ztráty soukromí.
Meta tyto alegace odmítla s tím, že ke sledování bez souhlasu nedochází a že celý systém funguje na principu „dvojího potvrzení“. Jenže realita je méně jasná. Část uživatelů tvrdí, že jejich poloha byla zobrazena i bez toho, aby něco výslovně schválili. A není ani jasné, kdo všechno k těmto datům skutečně přístup získává nebo zda jsou informace po deaktivaci účtu opravdu smazány.
Co vlastně vše Instagram Mapy sbírají?
Technické řešení funguje tak, že aplikace dokáže průběžně aktualizovat polohová data při každém spuštění nebo i probuzení z pozadí. To znamená, že Instagram sbírá detailní historii vašich pohybů, a to nejen v rámci Map, ale také prostřednictvím geotagů u příspěvků, stories či reels. Ve výsledku lze složit překvapivě přesný obrázek o tom, kde bydlíte, kde pracujete a jak trávíte den. Data jsou ukládána na serverech Mety, bez end-to-end šifrování a na neznámo dlouhou dobu.
Vypněte lokaci raději úplně
Od kyberstalkingu přes zneužití predátory až po možnost profilování pro reklamní účely. Problémem je i kombinace dat z více platforem, která otevírá prostor k masovému sledování a manipulaci.
Nejbezpečnější je úplné vypnutí sdílení polohy v nastavení aplikace. Jen tak lze minimalizovat riziko, že Instagram obchází dílčí blokace, nebo že by zapnul sledování sám. Jedinou reálnou obranou zůstává obezřetnost a kritické přemýšlení, komu a proč vlastně své polohové údaje předáváme.
Zdroje: bbc.com, help.instagram.com, reddit.com, cbsnews.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Škoda znovuzrodila ikonu 110 R jako elektromobil
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře