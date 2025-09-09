Signal spouští zabezpečené zálohování do cloudu

Zdroj: Signal
Mnohé aplikace, zejména ty komunikační, nabízí možnost zálohování obsahu. Každá k tomu přistupuje trochu jinak, přičemž někdy jde jen o obyčejný soubor s kompletní historií, jindy jde o sofistikovanou metodu. Komunikační služba Signal nyní přichází s novou verzí, která má nabídnout maximální míru soukromí a zabezpečení.
Signal a zálohování
Samotná aplikace měla možnost zálohování chatů, ale jednalo se o základní formu, kdy došlo k uložení do souboru na zařízení. Nově zde máme zabezpečené zálohování, kde se používání cloud jako místo pro zálohu. Signal je ale známý svou posedlostí zabezpečením a soukromím, což se jasně odráží v samotném základu služby.
Při nastavování nového typu zálohování se vám vygeneruje 64znakový klíč, který si musíte někam uložit. Naštěstí se nabízí i možnost uložení do správce souborů. Bez něj totiž zálohu neobnovíte a při ztrátě vám nepomůže ani nikdo ze Signalu. Záloha a ani klíč nejsou dle všeho spojeny s vaším účtem.
Základní verze zdarma uchovává chaty a média jen po dobu 45 dnů. Cokoliv, co je starší, je odebráno ze zálohy. Navíc je zde limit 100 MB na celou zálohu. Pakliže chcete uchovávat zálohu delší dobu, musíte si jednoduše zaplatit. Cena je nastavena na 54,99 Kč měsíčně a kromě neomezené doby zálohy se navyšuje také prostor pro ni na 100 GB.
Novinka je zatím ve fázi beta, ale plánuje se její rozšíření na všechny verze, i tu webovou. Na beta verzi si budou muset majitelé iOS varianty počkat.
