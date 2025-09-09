O2 má akci 1+1, kde se nabízí například 2 reproduktory za cenu jednoho

O2 má akci 1+1, kde se nabízí například 2 reproduktory za cenu jednoho
2025-09-09T11:37:42+02:00
9. 9. 2025

Zdroj: O2

Mobilní operátor O2 jednou za čas spustí akci 1+1, v rámci které jde získat druhý produkt za jednu korunu. Dost často se takto nabízí například mobilní telefony, kdy k jednomu dostanete druhý za 1 Kč. Tentokrát je akce zaměřena na příslušenství.

1+1 od O2

O2 se tentokrát rozhodlo dát akci 1+1 na své vlastní příslušenství v e-shopu. Abychom byli přesní, tak se nabízí jen lokalizační čipy či tagy pro Android a Apple, ale možná je zajímavější samotný reproduktor O2 beam.

  • 1+1 Lokalizační čip O2 tag pro Android celkem za 500 Kč
  • 1+1 Lokalizační čip O2 tag pro Apple celkem za 500 Kč
  • 1+1 Lokalizační čip O2 tag pro Android 3ks celkem za 999 Kč
  • 1+1 Lokalizační čip O2 tag pro Apple 3ks celkem za 999 Kč
  • 1+1 Bezdrátový reproduktor O2 beam, šedá celkem za 600 Kč

V samotném obchodě stačí zaškrtnout jen políčko pro výhodný nákup. U reproduktoru za 599 Kč si můžete přidat do košíku tedy druhý za 1 Kč a celková cena je pak 600 Kč, tedy 300 Kč za každý.

Screenshot 2025 09 09 110811 696x399x

Zdroj: O2

Dobrou zprávou je, že nemusíte být klienti O2. Akce je určena pro všechny a trvá jen do 19. září. Pokud tedy již nyní řešíte dárky na Vánoce, může se hodit. Předpokládáme, že za nějaký čas zde bude podobná akce, možná ještě před Vánocemi.

Zdroj: Tisková zpráva

