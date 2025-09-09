O2 má akci 1+1, kde se nabízí například 2 reproduktory za cenu jednoho

Zdroj: O2
Mobilní operátor O2 jednou za čas spustí akci 1+1, v rámci které jde získat druhý produkt za jednu korunu. Dost často se takto nabízí například mobilní telefony, kdy k jednomu dostanete druhý za 1 Kč. Tentokrát je akce zaměřena na příslušenství.
1+1 od O2
O2 se tentokrát rozhodlo dát akci 1+1 na své vlastní příslušenství v e-shopu. Abychom byli přesní, tak se nabízí jen lokalizační čipy či tagy pro Android a Apple, ale možná je zajímavější samotný reproduktor O2 beam.
- 1+1 Lokalizační čip O2 tag pro Android celkem za 500 Kč
- 1+1 Lokalizační čip O2 tag pro Apple celkem za 500 Kč
- 1+1 Lokalizační čip O2 tag pro Android 3ks celkem za 999 Kč
- 1+1 Lokalizační čip O2 tag pro Apple 3ks celkem za 999 Kč
- 1+1 Bezdrátový reproduktor O2 beam, šedá celkem za 600 Kč
V samotném obchodě stačí zaškrtnout jen políčko pro výhodný nákup. U reproduktoru za 599 Kč si můžete přidat do košíku tedy druhý za 1 Kč a celková cena je pak 600 Kč, tedy 300 Kč za každý.
Dobrou zprávou je, že nemusíte být klienti O2. Akce je určena pro všechny a trvá jen do 19. září. Pokud tedy již nyní řešíte dárky na Vánoce, může se hodit. Předpokládáme, že za nějaký čas zde bude podobná akce, možná ještě před Vánocemi.
Zdroj: Tisková zpráva
