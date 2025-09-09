Google Home na webu dostává novinky

Zdroj: Google
Moc se neví, že Google Home má i webovou verzi, ale není se čemu divit, když do této chvíle nenabízela tato varianta nějaké pokročilejší funkce. Možná bych řekl základní, jelikož nešlo ovládat žádné zařízení a celá stránka působila jen pro nahlížení. To se ale nyní mění.
Nově s ovládáním
Pakliže používáte Google Home doma, tak máte k dispozici i webovou verzi, která je na adrese home.google.com. Právě v těchto dnech web informuje, že přichází možnost ovládání elektroniky. Konkrétně se zmiňují světla a termostaty.
V mém případě vidím několik zařízení, ale například Google WiFi router nelze ovládat, stejně jako reproduktor. Mohu ale řídit například světla, televizi (zapnutí a vypnutí) nebo i termostatickou hlavici.
Rozhodně zde chybí mnoho funkcí a možnosti, ale mám takto další možnost ovládání domácnosti, byť mobilní aplikace nabízí mnohem více možností. Co se týče webové verze, tak se nabízí ještě kamery a automatizace, ale právě u ní jde jednotlivé sekvence jen spouštět, nikoliv upravovat ve webovém prohlížeči.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
DuckDuckGo rozšiřuje předplatné o přístup k pokročilým AI modelům včetně GPT-4o a GPT-5
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře