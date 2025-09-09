Google Home na webu dostává novinky

Google Home na webu dostává novinky
2025-09-09T07:00:01+02:00
9. 9. 2025

Zdroj: Google

Moc se neví, že Google Home má i webovou verzi, ale není se čemu divit, když do této chvíle nenabízela tato varianta nějaké pokročilejší funkce. Možná bych řekl základní, jelikož nešlo ovládat žádné zařízení a celá stránka působila jen pro nahlížení. To se ale nyní mění.

Nově s ovládáním

Pakliže používáte Google Home doma, tak máte k dispozici i webovou verzi, která je na adrese home.google.com. Právě v těchto dnech web informuje, že přichází možnost ovládání elektroniky. Konkrétně se zmiňují světla a termostaty.

Screenshot (13) 656x352x

Zdroj: Dotekomanie.cz

V mém případě vidím několik zařízení, ale například Google WiFi router nelze ovládat, stejně jako reproduktor. Mohu ale řídit například světla, televizi (zapnutí a vypnutí) nebo i termostatickou hlavici.

Screenshot (14) 922x449x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Rozhodně zde chybí mnoho funkcí a možnosti, ale mám takto další možnost ovládání domácnosti, byť mobilní aplikace nabízí mnohem více možností. Co se týče webové verze, tak se nabízí ještě kamery a automatizace, ale právě u ní jde jednotlivé sekvence jen spouštět, nikoliv upravovat ve webovém prohlížeči.

Zdroj: 9to5google.com

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

