Samsung Galaxy S26 Pro se odhaluje na CAD renderech

Po nedávném úniku renderů modelu Galaxy S26 Edge se nyní dostávají na světlo světa i CAD rendery základního modelu vlajkové řady – Galaxy S26 Pro. Samsung zároveň mění pojmenování celé série, což pravděpodobně naznačuje novou strategii značky.
Podívejte se, jak by mohl vypadat nový Samsung Galaxy S26 Pro
Samsung se rozhodl ukončit označení „Galaxy S25“ a rovnou přejít na Galaxy S26 Pro. Z nabídky také mizí „Plus“ varianta, kterou nahrazuje Galaxy S26 Edge. S26 Pro se tak stává vstupním modelem do nové generace vlajkových telefonů korejského výrobce.
Na první pohled Galaxy S26 Pro připomíná klasický model S26. Hlavní rozdíl je však patrný na zadní straně, kde se nachází přepracovaný modul fotoaparátu. Tři vertikálně umístěné objektivy sedí na pilulkově tvarovaném ostrůvku, zatímco u předchozí generace S25 vystupovaly přímo z těla telefonu. Změnu zaznamenají i samotné čočky, které působí robustnějším dojmem.
Přední strana zůstává minimalistická s malým průstřelem pro selfie kameru uprostřed horní části displeje. Okraje obrazovky jsou tenké a rovnoměrné. Všechny fyzické ovládací prvky – zapínací tlačítko i regulace hlasitosti – jsou soustředěny na pravé straně zařízení. Rám telefonu je převážně plochý, lehce se však zakulacuje směrem k hranám, aby lépe padl do ruky.
Galaxy S26 Pro nabídne displej o velikosti přibližně 6,3 palce, což je mírné zvětšení oproti předchozímu modelu. Podle CAD renderů má telefon měřit přibližně 149,3 × 71,4 × 6,96 mm, přičemž s modulem fotoaparátu dosahuje tloušťky 10,23 mm. Zařízení je tedy o něco vyšší, širší a zároveň tenčí než Galaxy S25, což souvisí právě s větším displejem. Konstrukce zůstává věrná kombinaci hliníku a skla.
Podle dosavadních informací by měl Galaxy S26 Pro využívat čip Snapdragon 8 Elite Gen 5, respektive Snapdragon 8 Elite 2 v přetaktované verzi „for Galaxy“. Nelze však vyloučit, že v některých regionech Samsung nasadí vlastní čip Exynos. V oblasti paměti by mohlo dojít k posunu na 16 GB RAM, což je nárůst oproti 12 GB u modelu Galaxy S25. Kapacita baterie by se měla zvýšit na 4 300 mAh, což by mělo přinést delší výdrž. Samsung se však stále drží tradičních lithium-iontových článků a neplánuje nasadit modernější křemíkovo-uhlíkové baterie.
Celá řada Galaxy S26 má obsahovat zabudované magnety, podobně jako iPhony a nejnovější Pixely. Díky tomu bude podporovat standard Qi2 s magnetickým uchycením. Negativní zprávou je, že funkce reverzního bezdrátového nabíjení Wireless PowerShare zřejmě dostupná nebude.
Kromě přepracovaného modulu se u Galaxy S26 Pro očekává výrazné zlepšení u širokoúhlého fotoaparátu. Ten by měl mít rozlišení 50 megapixelů, což je výrazný posun oproti 12 Mpx snímači u Galaxy S25. Zbývající dva objektivy – hlavní a teleobjektiv – zatím zůstávají zahalené tajemstvím, ale lze očekávat minimálně dílčí vylepšení.
Celá řada Samsung Galaxy S26 by měla být oficiálně představena v prvním čtvrtletí příštího roku, pravděpodobně během lednové akce. Po modelech Galaxy S26 Edge a S26 Pro se v blízké době očekávají i první rendery vrcholného Galaxy S26 Ultra.
