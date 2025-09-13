HMD představuje Vibe 5G pro nenáročné

HMD představuje Vibe 5G pro nenáročné
2025-09-13T09:00:48+02:00
13. 9. 2025

HMD Vibe 5G | Zdroj: Gizmochina

Nabídku základních telefonů se právě teď rozhodla podpořit společnost HMD Global, která bez větších fanfár oficiálně představuje nový model s názvem Vibe 5G. Mobilní přírůstek po stránce designového zpracování vychází přímo z prvního zástupce ze stejné série a ke všemu ani vnitřní výbavová část opět nedosáhne na hranici střední třídy.

Nic navíc

HMD Vibe 5G disponuje 6,67palcovým LCD displejem, který si připisuje HD+ rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. Součástí hardwarové stránky je čipová sada T760 od Unisoc nebo 4GB operační paměť RAM. Interní úložiště s kapacitou 128 GB podporuje maximálně 256GB paměťové microSD karty. Celkovou výdrž udává článek baterie o velikosti 5 000 mAh, kde ještě naleznete technologii rychlého 18W nabíjení.

hmd vibe 5g 2 1036x897x

HMD Vibe 5G | Zdroj: Fonearena

Zadní partie patří dvěma objektivům fotoaparátu (50 + 2 MPx) včetně LED blesku, kdežto vpředu čeká obyčejná 8MPx kamerka na selfie snímky. Softwarová část byla v samotném základu vyřešena operačním systémem Android 15. Nakonec seznam výbavy podtrhuje 3,5mm audio jack, systém stereo reproduktorů či boční snímač otisků prstů.

Vážní zájemci mají na výběr ze dvou barevných variant (černá, fialová) a zakoupí jej za doporučenou maloobchodní cenu v přepočtu 2 815 Kč.

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, fonearena.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

