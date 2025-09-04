Quo vadis, krypto? : (12)

Zdroj: Dotekomanie.cz
Máme tu září. Co to znamená pro bitcoinery? Jak už to bývá, čekají nás dobré i horší zprávy. Podíváme se na ně v dalším dílu našeho seriálu. Dnes to bude krátké, ale výživné!
V září bitcoin nezáří?
Když se podíváme do historie bitcoinu, tak měsíc září není zrovna měsícem zaslíbeným. Z posledních 12 let byl bitcoin 8x v červených číslech. A začátek letošního měsíce září spíše tomuto trendu odpovídá: byť jsme dnes viděli nárůst hodnoty bitcoinu nad úroveň 112 000 dolarů, v době psaní článku se cena pohybovala lehce pod hranicí 110 000 USD za jednu minci.
Můžeme se samozřejmě dočkat příjemného překvapení, ale spíše se dá očekávat měsíc konsolidace před posledním kvartálem roku, který zase bývá tradičně velmi silný. Mluví se o pokoření úrovně 150 000 dolarů za 1 bitcoin, zaznívají i hlasy zmiňující hodnotu přes 200 000 USD. Na to si ale pravděpodobně budeme muset pár měsíců počkat.
Uchopíte příležitost, nebo si ji necháte utéct?
Zmiňoval jsem ale i dobré zprávy. Říkáte „sem s nimi“? Máte je mít.
Současnou stagnaci trhu je možné využít pozitivně, a (výrazně) na ní vydělat. Jednou z možností je tzv. „buy the dip“, neboli využít dočasně nižší ceny bitcoinu k levnému nákupu. Pokud tedy máte volné prostředky a nebojíte se trochu si zaspekulovat, máte pravděpodobně právě teď dobrou příležitost.
A je tu ještě jedna cesta: společnost 2Bminer, kterou dlouhodobě doporučuji, dnes přišla s velmi atraktivní nabídkou. K dispozici totiž je omezené množství výkonných těžebních strojů Antminer L9, které můžete mít v režimu Preorder za cenu o 60 000 nižší, než je cena obvyklá.
L9 za výhodnou cenu a s bonusem
Konkrétně: oproti srpnové ceně 270 000 Kč můžete mít Antminer L9 za 210 000 Kč. Režim Preorder znamená, že 2Bminer garantuje zapojení stroje za 8 až 12 týdnů od uhrazení objednávky. Stroje budou umístěny v hostingovém centru ve státu Washington. V tomto centru jsou garantované ceny energií na výrazně nižší úrovni než v ČR, počítejte tedy s částkou 1 890 USD/rok. Pozor: v ceně je už zahrnut i bezplatný servis po celou dobu životnosti stroje.
Antminer L9 je stroj těžící kryptoměny na bázi algoritmu Scrypt. Z celého spektra jsou aktuálně nejzajímavější volbou Dogecoin (opětovně se těšící přízni Elona Muska) a Litecoin. Jedná se o vynikající stroje s vysokou návratností investice; sám mám aktuálně 3 tyto mašiny, a v širší rodině jich provozujeme ještě více. Stroje L9 dokáží automaticky přepínat těžbu podle toho, která měna je v danou chvíli výhodnější variantou. Po uzavření denní těžby jsou vytěžené coiny převedeny na bitcoiny, které jsou v řádu několika hodin odesílány do vaší kryptopeněženky. Vyděláváte tedy ne ročně, ne měsíčně, ale jeden každý den, včetně víkendů. „Money never sleeps“ zkrátka platí i pro kryptoměny.
A pro naše věrné čtenáře ještě jeden bonus na závěr. Pokud si domluvíte konzultaci s odborníky z týmu 2Bminer, odkažte se na Dotekománii. Získáte ještě dalších 10 000 Kč z ceny dolů, samotný stroj Antminer L9 vás tedy vyjde na rovných 200 000 Kč. Číst naši sérii Quo vadis krypto se zkrátka vyplatí, takže si konzultaci rezervujte například ZDE.
Upozornění
Důležité upozornění na závěr: ačkoliv jsou trendy v oblasti kryptoměn dlouhodobě velmi pozitivní, stále je třeba mít na paměti, že se jedná o rizikovou investici, a je třeba ji tedy důkladně zvážit. Investujte vždy jen takové prostředky, které si můžete dovolit.
To je pro dnešek vše, a v blízké době se můžeme opět potkat u pokračování.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Hodinky Fenix 8 Pro jsou nejnovějším lákadlem z dílen Garminu
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
Komentáře