OnePlus končí spolupráci s Hasselblad, představuje vlastní řešení

Před lety, kdy OnePlus byla samostatná společnost, započala spolupráce s Hasselblad, předním výrobcem profesionálních foťáků. Cílem bylo vylepšit fotografické schopnosti mobilů na maximální úroveň. Dnes je OnePlus jen subznačkou firmy Oppo, což jde vidět i na samotném portfoliu produktů. Dnes OnePlus informovalo, že spolupráce s Hasselblad je u konce.
OnePlus a Hasselblad
Samotná spolupráce s Hasselblad trvala pět, ale tomu je konec, jak uvádí sám generální ředitel Pete Lau. Nejde ale o nějaký spor, spíše přišel čas na změnu a možná i levnější řešení.
Partnerství trvalo pět let a zaměřovalo se na vyladění barev a výsledného obrazu. Podle OnePlus byla spolupráce zcela úspěšná. Hasselblad přinesl znalosti o zpracování barev a kompozici, OnePlus přidal technické řešení a výpočetní fotografii.
Samotných uživatelů nebo případných zájemců o mobily se to ale nemá nějak dotknout, jelikož OnePlus má náhradu. Nečekejte další spolupráci s významnou značkou ze světa foťáků. Tentokrát firma přichází s vlastním řešením, které se jmenuje DetailMax Engine. Odůvodnění přechodu je trochu plytké, jelikož jen zmiňuje, že došlo k pokroku v oblasti výpočetního výkonu a používání algoritmů, což má otevírat nové možnosti.
Samotný DetailMax Engine se zaměřuje na jasnější a přirozenější snímky bez značných úprav. Současně snímky mají být ostřejší a detailnější i po přiblížení. Cílem nové technologie je tedy zachytávání maximální množství dat, ale současně se nemá jednat o „umělé vylepšování“.
Co se týče stávajících mobilů, u nich nedojde ke změně. DetailMax Engine bude součástí nových mobilů, přičemž aktuálně dochází k testování na prototypech. Dá se tedy předpokládat, že nové top modely budou používat DetailMax Engine. Zřejmě i tento název nahradí slovíčko Hasselblad na zádech smartphonů.
