OnePlus končí spolupráci s Hasselblad, představuje vlastní řešení

OnePlus končí spolupráci s Hasselblad, představuje vlastní řešení
2025-09-05T07:00:27+02:00
• 5. 9. 2025#Smartphony

OnePlus 13 | Zdroj: OnePlus

Před lety, kdy OnePlus byla samostatná společnost, započala spolupráce s Hasselblad, předním výrobcem profesionálních foťáků. Cílem bylo vylepšit fotografické schopnosti mobilů na maximální úroveň. Dnes je OnePlus jen subznačkou firmy Oppo, což jde vidět i na samotném portfoliu produktů. Dnes OnePlus informovalo, že spolupráce s Hasselblad je u konce.

OnePlus a Hasselblad

Samotná spolupráce s Hasselblad trvala pět, ale tomu je konec, jak uvádí sám generální ředitel Pete Lau. Nejde ale o nějaký spor, spíše přišel čas na změnu a možná i levnější řešení.

Partnerství trvalo pět let a zaměřovalo se na vyladění barev a výsledného obrazu. Podle OnePlus byla spolupráce zcela úspěšná. Hasselblad přinesl znalosti o zpracování barev a kompozici, OnePlus přidal technické řešení a výpočetní fotografii.

Samotných uživatelů nebo případných zájemců o mobily se to ale nemá nějak dotknout, jelikož OnePlus má náhradu. Nečekejte další spolupráci s významnou značkou ze světa foťáků. Tentokrát firma přichází s vlastním řešením, které se jmenuje DetailMax Engine. Odůvodnění přechodu je trochu plytké, jelikož jen zmiňuje, že došlo k pokroku v oblasti výpočetního výkonu a používání algoritmů, což má otevírat nové možnosti.

Series Dark KV No Tagline Horizontal RGB 8000x4500x scaled 1858x1045x

Zdroj: OnePlus

Samotný DetailMax Engine se zaměřuje na jasnější a přirozenější snímky bez značných úprav. Současně snímky mají být ostřejší a detailnější i po přiblížení. Cílem nové technologie je tedy zachytávání maximální množství dat, ale současně se nemá jednat o „umělé  vylepšování“.

Co se týče stávajících mobilů, u nich nedojde ke změně. DetailMax Engine bude součástí nových mobilů, přičemž aktuálně dochází k testování na prototypech. Dá se tedy předpokládat, že nové top modely budou používat DetailMax Engine. Zřejmě i tento název nahradí slovíčko Hasselblad na zádech smartphonů.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další...

Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

  • Do 20 000 Kč (52%)
  • 20 001 – 25 000 Kč (23%)
  • 25 001 – 30 000 Kč (11%)
  • 30 001 – 35 000 Kč (7%)
  • Více než 35 000 Kč (7%)
Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat