Qualcomm představil Quick Charge 5 Plus pro lepší nabíjení mobilů

Pokud jde o rychlé nabíjení kdejakých zařízení, společnosti se mnohdy předhání v samotném výkonu. Dokonce některé mobily podporují i hodnoty překračující 200 W, ale jde zpravidla o proprietární technologie, kde je nutné používat nabíječku od konkrétního výrobce. Na druhou stranu zde máme i standardy, které se snaží nabídnout širokou podporu. Hlavním je USB PD, tedy USB Power Delivery. Nejvyšší verze 3.1 dokonce podporuje 240W nabíjení. To je spíše určeno pro notebooky, ale jedná se o standard, který mohou dodržovat všichni. Současně je zde i Quick Charge od Qualcommu, který je kompatibilní s USB PD, ale některé vlastnosti jde využít jen u nabíječek a mobilů právě s tímto standardem. Nově ale přichází Quick Charge 5 Plus.
Quick Charge 5 Plus
Asi je dobré zmínit, že verze Quick Charge 5 přišla v roce 2020. Oficiálně podporuje hodnoty 100+ W, ale dnešní novinka Quick Charge 5 Plus nepřišla pokořit tuto hranici a nabídnout ještě větší výkon. Qualcomm se totiž spíše zaměřil na šetrnější nabíjení, aby například nedocházelo k přehřívání.
Dle jeho slov k tomu napomáhá snížení napětí a zvýšení proudu. Quick Charge 5 Plus tak nově navíc podporuje 20V/7A. Jednoduchou matikou tedy dojdeme k výsledku, že je zde podpora pro 140W nabíjení. Společnost ale hodně zmiňuje stabilnější nabíjení a menší přehřívání, díky čemuž se dá mobil nabíjet delší dobu na vyšším výkonu. Teoreticky se tak doplní energie rychleji. Ostatně žádná takováto rychlá technologie nabíjení nejede po celou dobu na maximální výkon. Je to kvůli bezpečnosti.
Kromě toho Qualcomm dále uvádí, že došlo na optimalizaci distribuce energie a došlo na další úpravy. Samozřejmě je Quick Charge 5 Plus zpětně kompatibilní se staršími standardy, stejně jako s USB PD. První zařízení s podporou Quick Charge 5 Plus přijdou ke konci letošního roku.
