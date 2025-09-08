DuckDuckGo rozšiřuje předplatné o přístup k pokročilým AI modelům včetně GPT-4o a GPT-5

DuckDuckGo rozšiřuje předplatné o přístup k pokročilým AI modelům včetně GPT-4o a GPT-5
2025-09-08T22:00:27+02:00
• 8. 9. 2025#iOS

Zdroj: Search Engine Journal

Společnost DuckDuckGo, známá svým důrazem na soukromí uživatelů, oznámila rozšíření své placené služby. Kromě VPN, ochrany osobních údajů a asistence při krádeži identity nyní předplatné zahrnuje i přístup k nejnovějším AI modelům, a to bez dalších poplatků. Uživatelé tak mohou využívat umělou inteligenci přes platformu Duck.ai s vyšší mírou soukromí než u konkurence.

DuckDuckGo rozšiřuje nabídku služeb

Základní funkce Duck.ai chatbotu zůstávají dostupné zdarma a zahrnují přístup k těmto modelům Claude 3.5 Haiku od Anthropic, Llama 4 Scout od Meta, Mistral Small 3 24B od Mistral AI a GPT-4o mini od OpenAI. S předplatným za 9,99 dolarů měsíčně (zhriba 208 Kč) získají uživatelé přístup k výrazně pokročilejším modelům mezi které patří GPT-4o a GPT-5, Claude Sonnet 4 a Llama Maverick. Tyto modely poskytují hlubší odpovědi, lépe rozumí kontextu a zvládají komplexní zadání.

DDG chart pro 1536x864x

Zdroj: Techcrunch

Zatímco služby jako Poe od Quory nabízejí podobný „multi-model“ přístup, DuckDuckGo staví na své pověsti platformy chránící soukromí. Vaše dotazy a data nejsou sledovány pro reklamní účely. A zároveň získáváte přístup k nejnovějším modelům bez nutnosti registrace u jednotlivých AI poskytovatelů. DuckDuckGo uvádí, že přibydou další výkonnější, ale dražší plány. Zatím nespecifikoval, zda je v současné nabídce nějaký limit na počet požadavků.

Pro každého, kdo nechce být omezen pouze na jedno AI rozhraní, nabízí DuckDuckGo nyní cenově dostupnou a bezpečnou alternativu. Podobně jako to nabízí například služba Perplexity. Za jedno předplatné získáte přístup k různým poskytovatelům AI a modelům, a to bez kompromisů v oblasti ochrany dat.

Zdroj: techcrunch.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

