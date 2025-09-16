Meizu 22 patří mezi kompaktnější top modely

Zdroj: Meizu 22
Společnost Meizu má poněkud komplikovanější časy a chvíli to vypadalo, že opustí trh se smartphony, ale nakonec došlo k přehodnocení a stále pokračuje ve vydávání novinek. Tentokrát jsme se dočkali Meizu 22, což se dá popsat jako mobil zapadající do nejvyšší třídy s kompaktními rozměry.
Moc mu nechybí
Samotný displej má sice 6,3 palců, ale výška mobilu je 152 mm, což se dá v dnešní době považovat za kompaktnější zařízení. Rozměry ale nemají nějaký výrazný dopad na kapacitu baterie, jelikož má lehce přes 5500 mAh. Nechybí podpora rychlého nabíjení přes USB C a dokonce je zde rychlé bezdrátové nabíjení.
Zdroj: Meizu 22
Co se týče zobrazovacího panelu, tak nikoho nepřekvapí vyšší rozlišení nebo rychlejší obnovovací frekvence, ale co se týče jasu, může dosáhnout až na hodnotu 6000 nitů. O výkon se zde stará Snapdragon 8s Gen 4 z dubna tohoto roku. Jen stojí za zmínku, že není výkonnější než verze Elite.
U foťáků se nešetřilo pixely a každý snímač má rozlišení 50 MPx. V případě periskopického se samozřejmě nabízí optická stabilizace obrazu. Meizu 22 se může ještě pochlubit ultrasonickou čtečkou otisků prstů, stereo reproduktory a také odolností vůči vodě a prachu.
Na dnešní poměry, tedy aby se Meizu 22 mohlo zařadit do nejvyšší třídy, tak mu chybí ještě lepší procesor a případně podpora pro Qi2. Jinak se ale jedná o top model, jak se patří. Základní verze má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 8 700 Kč bez daně a poplatků. Vzhledem k tomu, že se Meizu sporadicky objevují v českých obchodech a pak u jednoho operátora, tak je zde možnost, že i tato novinka někdy zavítá na český trh.
Specifikace Meizu 22
- displej: 6,3 palců, 2670 x 1200 pixelů (1.5K), 2.5D, OLED, 120Hz, až 6000 nitů
- procesor: Snapdragon 8s Gen 4
- 12/16 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.0
- Dual SIM (nano + nano)
- Android 15 + Flyme AIOS 2
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.68, OIS
- 50 MPx, 122° + 2,5cm makro
- 50 MPx, f/2.48, OIS,
- přední – 50 MPx, 90°
- čtečka otisků prstů
- USB Type-C audio, stereo
- IP66 + IP68
- 5G SA/NSA Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.4, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C
- rozměry: 152 x 71 x 8,15 mm; 190 gramů
- baterie: 5510 mAh + 80W USB C, 66W bezdrátově
Zdroj: fonearena.com
