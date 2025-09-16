Meizu 22 patří mezi kompaktnější top modely

2025-09-16T09:00:22+02:00
• 16. 9. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Meizu 22

Společnost Meizu má poněkud komplikovanější časy a chvíli to vypadalo, že opustí trh se smartphony, ale nakonec došlo k přehodnocení a stále pokračuje ve vydávání novinek. Tentokrát jsme se dočkali Meizu 22, což se dá popsat jako mobil zapadající do nejvyšší třídy s kompaktními rozměry.

Moc mu nechybí

Samotný displej má sice 6,3 palců, ale výška mobilu je 152 mm, což se dá v dnešní době považovat za kompaktnější zařízení. Rozměry ale nemají nějaký výrazný dopad na kapacitu baterie, jelikož má lehce přes 5500 mAh. Nechybí podpora rychlého nabíjení přes USB C a dokonce je zde rychlé bezdrátové nabíjení.

Cgbj0GjCgYOAcaoXAAoxOofWfWk844 1080x1080x Cgbj0GjCgW2AZ bDAAkeOOFNeJI362 1080x1080x

Zdroj: Meizu 22

Co se týče zobrazovacího panelu, tak nikoho nepřekvapí vyšší rozlišení nebo rychlejší obnovovací frekvence, ale co se týče jasu, může dosáhnout až na hodnotu 6000 nitů. O výkon se zde stará Snapdragon 8s Gen 4 z dubna tohoto roku. Jen stojí za zmínku, že není výkonnější než verze Elite.

U foťáků se nešetřilo pixely a každý snímač má rozlišení 50 MPx. V případě periskopického se samozřejmě nabízí optická stabilizace obrazu. Meizu 22 se může ještě pochlubit ultrasonickou čtečkou otisků prstů, stereo reproduktory a také odolností vůči vodě a prachu.

Na dnešní poměry, tedy aby se Meizu 22 mohlo zařadit do nejvyšší třídy, tak mu chybí ještě lepší procesor a případně podpora pro Qi2. Jinak se ale jedná o top model, jak se patří. Základní verze má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 8 700 Kč bez daně a poplatků. Vzhledem k tomu, že se Meizu sporadicky objevují v českých obchodech a pak u jednoho operátora, tak je zde možnost, že i tato novinka někdy zavítá na český trh.

Specifikace Meizu 22

  • displej: 6,3 palců, 2670 x 1200 pixelů (1.5K), 2.5D, OLED, 120Hz, až 6000 nitů
  • procesor: Snapdragon 8s Gen 4
  • 12/16 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.0
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Android 15 + Flyme AIOS 2
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, f/1.68, OIS
      • 50 MPx, 122° + 2,5cm makro
      • 50 MPx, f/2.48, OIS,
    • přední – 50 MPx, 90°
  • čtečka otisků prstů
  • USB Type-C audio, stereo
  • IP66 + IP68
  • 5G SA/NSA Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.4, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C
  • rozměry: 152 x 71 x 8,15 mm; 190 gramů
  • baterie: 5510 mAh + 80W USB C, 66W bezdrátově

Zdroj: fonearena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

