OPPO A6 Pro ve 4G verzi představen
2025-09-23T16:00:12+02:00
• 23. 9. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Oppo

Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinky OPPO A6 Pro, ale dnes zde máme opět OPPO A6 Pro, jen se tedy jedná o 4G verzi, tedy chybí podpora pro mobilní sítě páté generace. I tak může zaujmout.

Slušný základ?

Asi jediným mínusem může být pro některé právě absence podpory pro 5G, ale z ostatních ohledů se jedná o dobře vybavený mobilní telefon. OPPO A6 Pro má totiž v základu baterii o kapacitě 7000 mAh s podporou 80W nabíjení. Navíc tloušťka mobilu je jen 8 mm. Za zmínku nebo vyzdvižení stojí i samotná certifikace kolem odolnosti. Je zde totiž IP69, takže mobil odolá vodě o vyšším tlaku a teplotě.

tai blue pink red 1224x720x

Zdroj: Oppo

Displej je typu AMOLED s Full HD+ rozlišením a rychlou obnovovací frekvencí. Jde o takový standard. Kde mobil ztrácí, je fotografická výbava, jelikož na zádech je sestava 50+2 MPx. Optickou stabilizaci obrazu zde nehledejte. OPPO A6 Pro se může mimo jiné pochlubit stereo reproduktory a vojenskou certifikací MIL-STD 810H, takže vydrží i nějaké horší zacházení.

O výkon se stará relativně nový procesor Helio G100. Šetřilo se na operační paměti a také trochu na úložišti. OPPO A6 Pro má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu na 6 500 Kč, což je relativně adekvátní suma na takovou výbavu.

Specifikace OPPO A6 Pro

  • displej: 6,57 palců, 2372 x 1080 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 1400 nitů
  • procesor: Helio G100
  • RAM: 8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
  • Android 15 + ColorOS 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 2 MPx
    • přední – 16 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • IP69, MIL-STD 810H
  • stereo
  • LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • rozměry: 158,2 x 75,02 x 8 mm; 188 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 80 W

Zdroj: gsmarena.com

