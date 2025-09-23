OPPO A6 Pro ve 4G verzi představen

Zdroj: Oppo
Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinky OPPO A6 Pro, ale dnes zde máme opět OPPO A6 Pro, jen se tedy jedná o 4G verzi, tedy chybí podpora pro mobilní sítě páté generace. I tak může zaujmout.
Slušný základ?
Asi jediným mínusem může být pro některé právě absence podpory pro 5G, ale z ostatních ohledů se jedná o dobře vybavený mobilní telefon. OPPO A6 Pro má totiž v základu baterii o kapacitě 7000 mAh s podporou 80W nabíjení. Navíc tloušťka mobilu je jen 8 mm. Za zmínku nebo vyzdvižení stojí i samotná certifikace kolem odolnosti. Je zde totiž IP69, takže mobil odolá vodě o vyšším tlaku a teplotě.
Displej je typu AMOLED s Full HD+ rozlišením a rychlou obnovovací frekvencí. Jde o takový standard. Kde mobil ztrácí, je fotografická výbava, jelikož na zádech je sestava 50+2 MPx. Optickou stabilizaci obrazu zde nehledejte. OPPO A6 Pro se může mimo jiné pochlubit stereo reproduktory a vojenskou certifikací MIL-STD 810H, takže vydrží i nějaké horší zacházení.
O výkon se stará relativně nový procesor Helio G100. Šetřilo se na operační paměti a také trochu na úložišti. OPPO A6 Pro má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu na 6 500 Kč, což je relativně adekvátní suma na takovou výbavu.
Specifikace OPPO A6 Pro
- displej: 6,57 palců, 2372 x 1080 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 1400 nitů
- procesor: Helio G100
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
- Android 15 + ColorOS 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- přední – 16 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- IP69, MIL-STD 810H
- stereo
- LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- rozměry: 158,2 x 75,02 x 8 mm; 188 gramů
- baterie: 7000 mAh + 80 W
