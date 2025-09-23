Instagram střeží děti – AI odhalí falešné datum narození

Zdroj: Unsplash1
Sociální sítě nejsou jen o zábavě, ale i o bezpečí. Uvědomuje si to i Instagram, který přichází s technologií, jež díky umělé inteligenci dokáže odhalit nezletilé uživatele. Jejich online svět je tak rázem ohleduplnější.
Instagram dále myslí na bezpečnost dětí
Sociální síť Instagram pokračuje v rozšiřování svých bezpečnostních opatření pro teenagery i děti. Po úspěšném nasazení nové bezpečnostní funkce ve Spojených státech míří platforma s nejnovější vychytávkou i do Kanady.
Umělá inteligence má podle vyjádření společnosti analyzovat chování uživatelů a odhalit ty, kteří nejsou tak staří, jak uvádějí. Pokud tedy systém vyhodnotí, že je uživateli méně než 18 let, automaticky mu aplikaci přepne do režimu „pro nezletilé“, i když do aplikace zadal falešné číslo. Obsah jeho Instagramu se následně díky filtrům stane ohleduplnějším.
Systém odhalování nezletilých uživatelů však samozřejmě není stoprocentní. I z tohoto důvodu tak Instagram ponechal možnost dospělým uživatelům, kteří byli omylem zařazeni do toho režimu, opravit svůj věk a vrátit se ke standardnímu používání aplikace. Minimálně však funkce alespoň některým teenagerům pomůže s bezpečím v rámci platformy.
Zdroje: androidcentral.com, cybernews.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
OPPO A6 Pro ve 4G verzi představen
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře
Elder Master23. 9. 2025, 18:18
Proti AI není odvolání, takže to dopadne jako vždycky.