Instagram střeží děti – AI odhalí falešné datum narození

Instagram střeží děti – AI odhalí falešné datum narození
2025-09-23T18:00:01+02:00
• 23. 9. 2025#Aplikace

Zdroj: Unsplash

1

Sociální sítě nejsou jen o zábavě, ale i o bezpečí. Uvědomuje si to i Instagram, který přichází s technologií, jež díky umělé inteligenci dokáže odhalit nezletilé uživatele. Jejich online svět je tak rázem ohleduplnější.

Instagram dále myslí na bezpečnost dětí

Sociální síť Instagram pokračuje v rozšiřování svých bezpečnostních opatření pro teenagery i děti. Po úspěšném nasazení nové bezpečnostní funkce ve Spojených státech míří platforma s nejnovější vychytávkou i do Kanady.

Umělá inteligence má podle vyjádření společnosti analyzovat chování uživatelů a odhalit ty, kteří nejsou tak staří, jak uvádějí. Pokud tedy systém vyhodnotí, že je uživateli méně než 18 let, automaticky mu aplikaci přepne do režimu „pro nezletilé“, i když do aplikace zadal falešné číslo. Obsah jeho Instagramu se následně díky filtrům stane ohleduplnějším.

instagram teen accounts 1920x1080x

Zdroj: Meta

Systém odhalování nezletilých uživatelů však samozřejmě není stoprocentní. I z tohoto důvodu tak Instagram ponechal možnost dospělým uživatelům, kteří byli omylem zařazeni do toho režimu, opravit svůj věk a vrátit se ke standardnímu používání aplikace. Minimálně však funkce alespoň některým teenagerům pomůže s bezpečím v rámci platformy.

Zdroje: androidcentral.com, cybernews.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nový iPhone Air, iPhony 17, chytré AirPody a Watch: Stojí za to?

💡ANKETA: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

Elder Master

23. 9. 2025, 18:18

Proti AI není odvolání, takže to dopadne jako vždycky.

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat