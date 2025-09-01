TSMC ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku spustí masovou výrobu 2nm čipů, mezi prvními odběrateli bude také Apple

TSMC ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku spustí masovou výrobu 2nm čipů, mezi prvními odběrateli bude také Apple
2025-09-01T22:00:41+02:00
• 1. 9. 2025#Smartphony

Zdroj: Dotekomanie

Podle nejnovějších informací má TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) vše připraveno ke spuštění masové výroby revolučních 2nm čipů. Výroba by měla začít počínaje říjnem ve dvou klíčových závodech na Tchaj-wanu.

TSCM co nevidět odstartuje produkci 2nm čipů

Zpráva od webu DigiTimes potvrzuje, že masová produkce 2nm čipů začne současně v závodech Baoshan a Kaohsiung, přičemž do konce roku by mělo TSMC zvládnout měsíčně vyprodukovat mezi 45 000 až 50 000 tzv. waferů, které jsou základními součástmi při výrobě polovodičových součástek a mikroelektroniky. Tato kapacita by se měla do roku 2026 zdvojnásobit, což naznačuje vysokou důvěru ve stabilitu výroby i poptávku ze strany klíčových partnerů.

Ještě na začátku roku 2025 se objevovaly zprávy o nízké výtěžnosti výroby, což vyvolalo spekulace o možných zpožděních zejména pro Apple. Nejnovější vývoj však ukazuje, že TSMC překonalo výrobní překážky a drží se plánovaného harmonogramu.

TSMC

Zdroj: mexico-now.com

Mezi prvními odběrateli 2nm čipů budou technologičtí giganti jako Apple, AMD, Qualcomm, MediaTek, Broadcom a Intel. Apple si podle dostupných informací zajistil až 50 % z celkového objemu objednávek, což naznačuje jeho snahu být opět technologickým lídrem mezi výrobci mobilních zařízení. Nvidia se má připojit až v roce 2027, kdy TSMC plánuje další výrazné navýšení výrobní kapacity.

Apple by měl novou 2nm technologii nasadit v čipu A19, který by měl pohánět iPhone 18. První odhady hovoří o výkonovém nárůstu o 10–15 % oproti současné 3nm generaci, a to při současném snížení spotřeby energie, což je klíčový faktor pro výdrž baterie u mobilních zařízení. Zmenšení výrobního procesu na 2 nanometry představuje důležitý milník nejen v oblasti výkonu, ale i efektivity. Znamená menší tranzistory, nižší energetické nároky a vyšší hustotu výpočetních jednotek na čipu.

Zdroj: gsmarena.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

