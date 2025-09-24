MS Office 2021 za 758 Kč? Poslední šance, než skončí podpora Office 2019 a 2016!

Už od 14. října 2025 přestane Microsoft poskytovat aktualizace zabezpečení, opravy chyb i technickou podporu pro Office 2016 a Office 2019. Pokud tyto starší verze stále používáte, vystavujete se riziku. Řešením je přechod na modernější Office 2021 – a právě teď můžete výrazně ušetřit.
Výhodný upgrade na Office 2021 Pro a Windows 11 Pro
Běžně stojí licence Office 2021 Professional kolem 239 € (cca 5 801 Kč) a edice Home and Business ještě o něco víc – 249 €, tedy přibližně 6 043 Kč. Ale díky akci na Godeal24 je nyní možné získat tyto produkty za zlomkovou cenu:
- Office 2021 Professional za 758 Kč
- Office 2021 Home & Business za 1 269 Kč
- Windows 11 Pro za 322 Kč
Proč přejít na Office 2021 právě teď?
S verzí Office 2021 získáte trvalou (doživotní) licenci – bez nutnosti předplatného jako u Microsoft 365. K dispozici máte plnohodnotné aplikace:
- Word pro psaní dokumentů
- Excel pro výpočty a tabulky
- PowerPoint pro prezentace
- Outlook pro e-maily a plánování
- Teams a OneNote pro týmovou spolupráci a poznámky
Díky této akci zaplatíte za kompletní kancelářskou sadu méně než za běžný oběd. Navíc je možné licenci aktivovat ihned a používat ji bez omezení – ať už na PC, nebo Macu (v případě Home & Business).
Co se stane po říjnu 2025?
Pokud po tomto datu zůstanete u Office 2016 nebo 2019, přijdete o:
- bezpečnostní aktualizace (větší riziko napadení)
- opravy chyb (nižší stabilita)
- podporu od Microsoftu (žádná pomoc při problémech)
Používat neaktualizovaný Office může být nejen nepohodlné, ale i nebezpečné, zvlášť při práci s citlivými dokumenty nebo připojení k internetu.
Nečekejte, až skončí podpora – výhodné nabídky na Godeal24 vám umožní přejít na moderní software za minimální náklady. Ať už potřebujete Office pro práci, studium nebo domácí použití, za cenu kolem 750 Kč získáte špičkový nástroj, který vám bude sloužit dlouhodobě.
Bleskový výprodej! Tato nabídka nebude trvat dlouho!
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 757,56 Kč
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 1442,40 Kč (pouze 719,99 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 1981,78 Kč (pouze 655,75 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 3151,46 Kč (pouze 630,29 Kč /PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 599,99 Kč
- Office 2021 Home and Business for Mac – 1437,31 Kč
- Office 2019 Home and Business for Mac – 952,47 Kč
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 3393,64 Kč
Chcete, aby váš starý počítač fungoval zase jako nový? Může to být tak jednoduché, jako nainstalovat nový operační systém, například Microsoft Windows 11 Pro. Právě teď můžete svému zařízení dopřát tento upgrade jen za 13,25 € (běžná cena 199 €), ale musíte jednat rychle. Tato akce trvá pouze týden!
- Win 11 Professional Key – 321,21 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 599,99 Kč (pouze 300,12 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 835,14 Kč (pouze 278,30 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1288,46 Kč (pouze 257,69 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 316,36 Kč
- Win 11 Home – 2 Keys – 587,87 Kč (pouze 294,06 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 3 Keys – 825,44 Kč (pouze 275,15 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 5 Keys – 1202,16 Kč (pouze 240,48 Kč /klíč)
- Win 10 Professional Key – 200,00 Kč
- Win 10 Home Key – 197,57 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 296,96 Kč
Nakupováním dohromady ušetříte ještě víc! (Slevový kód „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 1025,19 Kč
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle -885,80 Kč
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 1017,92 Kč
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 878,53 Kč
- Visio Professional 2021 – 1 PC – 556,84 Kč
- Project Professional 2021 – 1 PC – 623,02 Kč
Více Microsoft klíčů se slevou 50 %! (Slevový kód „SGO50“)
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 363,39 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 10 PC – 1333,07 Kč
- Access Professional 2021 – 1 PC – 542,05 Kč
- Win Server 2025 Standard – 763,38 Kč
- Win Server 2022 Standard – 634,90 Kč
- Win Server 2022 Datacenter – 659,62 Kč
Ideální pro vaše podnikání! Větší počet licencí, větší úspory!
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 30302,50 Kč (pouze 606,05 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 58180,80 Kč (pouze 581,81 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 50 keys – 9696,80 Kč (pouze 193,94 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 100 keys – 18181,50 Kč (pouze 181,81 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 50 keys – 9430,14 Kč (pouze 184,00 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 100 Keys – 16945,16 Kč (pouze 169,45 Kč /klíč)
Vylepšete svůj digitální zážitek s nepřekonatelnými nabídkami od Godeal24! Ať už potřebujete optimalizaci PC, robustní zabezpečení, multimediální řešení nebo systémové nástroje, nabízíme špičkový software za bezkonkurenční ceny. Zvyšte výkon, chraňte svůj systém a zjednodušte pracovní postupy – a to vše v rámci rozpočtu. Nečekejte – tyto exkluzivní nabídky nebudou trvat věčně!
Praktický software pro váš počítač!
- Ashampoo PDF Pro 4 – 727,02 Kč
- IObit Driver Booster 12 – 428,84 Kč
- Adguard – 3 zařízení – Lifetime – 793,68 Kč
- AWZ Screen Recorder – 1 Mac/Lifetime – 581,57 Kč
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –533,08 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!
Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 24. 9. 2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
