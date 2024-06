Niceboy Pay aneb pravý hák na platební terminál [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Do Česka zamířila nová platební služba nazvaná Niceboy Pay, která je zatím úzce spojena s prstenem Niceboy One. Právě kategorie chytrých prstenů se bude hodně rychle rozvíjet, zejména se vstupem velkých společností jako Samsung a možná časem i Apple. Niceboy One ale nechce naskočit na stejné koleje. Nenabízí možnosti měření, sledování, ani nemá baterie. Slouží jen pro placení a má navíc ještě jednu funkci.

Niceboy One

Samotný prsten je velmi jednoduchý, tedy co se týče funkčnosti. V sobě má zabudovanou anténu a také čip, přičemž vše pracuje na technologii NFC. Nenašel jsem podrobnosti kolem materiálu, ale asi se jedná o nějaký kompozit. V porovnání s běžnými chytrými prsteny není robustní a dalo by se říci, že pokud byste nevěděli, že se s ním dá platit, nepoznali byste rozdíl od běžného prstenu.

V tuto chvíli se nabízí ve třech provedeních. Můžete si vybrat mezi matným nebo lesklým černým prstenem, případně je k dispozici v bílém provedení. Samozřejmě se nabízí i v několika velikostech, ale zde si jednoduše budete muset skočit někam přeměřit prst, případně někde na prodejně.

Spárování

K prstenu potřebujete aplikaci. V ní si prvně vytvoříte účet, což je otázka několika kliknutí a vyplnění informací. Následně zaregistrujete prsten v aplikaci a pak následuje proces přidání platební karty. Ten je obdobný jako u jiných podobných služeb, jako je Apple Pay nebo Google Pay. Na konci procesu budete muset znovu přiložit prsten, aby došlo k nahrání tokenu do něj. Tím v podstatě končí celý proces a můžete ihned začít platit.

S prstenem se platí stejně jako s běžnou platební kartou, což znamená, že do 500 Kč nic neřešíte, cokoliv nad tuto sumu vyžaduje PIN. V tomto případě se jedná o PIN k platební kartě, kterou jste si registrovali.

Kromě přidání platební karty je možné také integrovat osobní vizitku. Lze si vyplnit kontaktní informace, sociální sítě a také profilovou fotku. Do prstenu se následně nahraje speciální webový odkaz. Pokud tedy prsten přiložíte k mobilu, dojde k přeposlání odkazu a druhá strana se může podívat na webovou stránku s vašimi informacemi.

Více možností zde není a po absolvování tohoto procesu již ani aplikaci nemusíte otevřít. Nic mě k tomu nenutilo, ale lze například zrušit deaktivovat kartu nebo ji odebrat. V takovém případě dojde k znemožnění placení skrze servery služby, takže prsten může mít v sobě stále token, ale už jednoduše nebude platný. Lze tak vzdáleně deaktivovat jeho možnosti bez toho, aniž byste jej museli mít u sebe.

Placení s Niceboy Pay

Celý proces placení je jednoduchý, v podstatě podobný s tím, co absolvujete při placení běžnou kartou. Jen tedy v tomto případě musíte pokrčit prst a přiložit k platebnímu terminálu tak, aby byl vodorovně k němu. Dá se říci, že se stačí dotknout kloubem. Samotná technologie funguje do vzdálenosti dvou centimetrů. Nestačí ale, abyste jen tak přiblížili prsten k terminálu, případně jen položili ruku na něj. Je prostě nutné mířit.

Placení není okamžité, zabere tak dvě sekundy, ale to spíš záleží na terminálu a jeho rychlosti. Když jsem jej poprvé použil, tak se personál prodejen celkem divil, co používám na placení, ale reakce byly pozitivní a zajímali se. Během testování se mi nestalo, že by nedošlo k platbě.

Je zde ale zatím podstatné mínus. V tuto chvíli jsou podporovány jen platební karty Mastercard a jen banka mBank. Co se týče ostatních bank, tak by mělo dojít na rozšíření. Neočekávám ale, že by došlo k podpoře Visa karet.

Jedna podstatná nevýhoda

Prsten je jednoduchý, funguje dobře a celá služba nemá nějaké podstatné mínusy. Jde ale o NFC technologii a mobilní telefony umí reagovat na kdejaké NFC tagy, a to včetně prstenu. Pokud máte tedy aktivní NFC na mobilu a prsten máte na stejné ruce, kterou používáte pro ovládání telefonu, tak dochází k interakci.

To se dělo v mém případě neustále. Prsten jsem nosil na pravé ruce, a jak jsem chytl mobil, mobil zaregistroval NFC a nabídl mi vizitku, případně jen pípnul. Postupem času mě to začalo otravovat. Řešení je samozřejmě nosit prsten na druhé ruce, ale i tak může sem tam dojít k interakci.

Konkurence? Vyplatí se?

Konkurenční služby existují, ale nejsou oficiálně v Česku, takže se dá říci, že Niceboy Pay je první službou lokalizovanou pro náš trh. A jestli se vyplatí? Tuto otázku si musí položit každý sám. Nejde o spásné řešení, ale například se může Niceboy One zamlouvat těm, co nechtějí chytré hodinky, i tak chtějí mít možnost placení bez plastových kartiček nebo mobilního telefonu.

Prsten na placení si najde své uplatnění třeba na dovolené nebo nějaké rekreaci. Vzhledem k tomu, že se nenabíjí, je stále připraven. Můžete tedy fungovat i jako nouzové řešení. Ale zde bude záležet na každém, jestli v jeho případě se jedná o vhodný produkt. Rozhodně stojí za vyzkoušení, jen tedy cena není nejnižší. Běžná cena je 1 990 Kč, u mBank bude k dispozici za 1 249 Kč. Pokud budete rychlí, lze jej u banky získat za 1 Kč.

