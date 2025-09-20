Obchod Play dostane také integraci Gemini

2025-09-20T22:00:56+02:00
20. 9. 2025

Zdroj: Dotekománie

Google postupně integruje Gemini, tedy své AI do mnoha aplikací, služeb a hlavně do operačních systémů. Naposledy jsme se dočkali značných novinek ve webovém prohlížeči Chrome, ale jak se ukazuje, Google se nehodlá jen tak zastavit. Dalším místem, kde najdeme integraci Gemini, bude zjevně Obchod Play.

Gemini jako pomocník v objevování

Google si vytvořil poměrně silné AI, jelikož Gemini jde najít v podstatě v mnoha oblastech. Nyní společnost testuje využití v Obchodě Play, kde bude fungovat jako pomocník při objevování nových nebo spíše vhodných aplikací.

Jak můžete vidět na snímcích níže, nebude se jednat o nějak drastickou integraci. Gemini se nabídne ve vyhledávání, kde má výrazně oddělené sekce. Sice zde nikde není naspané Gemini, ale je použito logo (hvězda). Než aby nový funkce nabízela konkrétní tituly, spíše se snaží nabídnout v první řadě celé kategorie s předvybranými aplikacemi.

Google Play Store AI App Explorer 1 484w 1080hjpg 484x1080x Google Play Store AI App Explorer 2 484w 1080hjpg 484x1080x

Zdroj: androidauthority

Novinka se začíná objevovat ve stabilní verzi Obchodu Play, ale Google se k ní ještě nevyjádřil, ani není nikde zmíněna. Nevíme tedy, jak vlastně dochází k výběru. Je možné, že se AI snaží reflektovat to, co máme nebo nemáme nainstalované na mobilu, případně jsou doporučení trochu více sofistikovaná. Vypadá to ale spíše, že se snaží předchystat aplikace podle zájmu. Asi si budeme muset počkat nějakou chvíli, než Google prozradí nějaké detaily.

Zdroj: androidauthority.com

