Instagram testuje funkci Picture-in-Picture
2025-09-09T13:35:59+02:00
• 9. 9. 2025#Aplikace #iOS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram se hodně zaměřuje na dočasné příběhy a také videa. Méně novinek přichází kolem sdílení fotografií a dnešek nebude výjimkou. Tentokrát tedy jde o budoucí funkci, na které se nyní pracuje.

WhatsApp testuje propojení s Instagramem za účelem ověřování profilů a další novinky

Picture-in-Picture

Vývojáři aplikací většinou mají nachystané některé funkce již dopředu a aplikace obsahují patřičné části kódu. Zpravidla nejsou aktivní. I tak se některým podaří objevit chystané novinky a sem tam je možné je aktivovat. Tentokrát se podařilo objevit přípravy zavedení funkce Picture-in-Picture.

Nejenže aplikace obsahuje patřičné kódy, ale také se podařilo aktivovat některé, díky čemuž se můžeme podívat, jak bude vypadat implementace, aspoň částečně. Nová funkce bude dostupná u Reels, tedy videí na výšku. Ty bude možné zmenšit do menšího přehrávače a pokračovat v procházení aplikace.

539555788 17923302681104405 1289571946862417625 n 1080x1920x 540462263 17923302690104405 4436748894230779847 n 1080x1920x

Zdroj: oncescuradu

V tomto případě bude mini přehrávač fungovat i mimo aplikaci Instagram, takže můžete sledovat video a současně dělat na zařízení něco jiného. Otázkou je, jak bude fungovat přeskakování na další video – jestli tedy bude k dispozici gesto nebo dojde k automatickému posunu na další video, případně jestli vše neskončí ve smyčce.

Zdroje: threads.com, techcrunch.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

