Instagram testuje funkci Picture-in-Picture

Zdroj: Dotekomanie.cz
Instagram se hodně zaměřuje na dočasné příběhy a také videa. Méně novinek přichází kolem sdílení fotografií a dnešek nebude výjimkou. Tentokrát tedy jde o budoucí funkci, na které se nyní pracuje.
WhatsApp testuje propojení s Instagramem za účelem ověřování profilů a další novinky
Picture-in-Picture
Vývojáři aplikací většinou mají nachystané některé funkce již dopředu a aplikace obsahují patřičné části kódu. Zpravidla nejsou aktivní. I tak se některým podaří objevit chystané novinky a sem tam je možné je aktivovat. Tentokrát se podařilo objevit přípravy zavedení funkce Picture-in-Picture.
Nejenže aplikace obsahuje patřičné kódy, ale také se podařilo aktivovat některé, díky čemuž se můžeme podívat, jak bude vypadat implementace, aspoň částečně. Nová funkce bude dostupná u Reels, tedy videí na výšku. Ty bude možné zmenšit do menšího přehrávače a pokračovat v procházení aplikace.
V tomto případě bude mini přehrávač fungovat i mimo aplikaci Instagram, takže můžete sledovat video a současně dělat na zařízení něco jiného. Otázkou je, jak bude fungovat přeskakování na další video – jestli tedy bude k dispozici gesto nebo dojde k automatickému posunu na další video, případně jestli vše neskončí ve smyčce.
Zdroje: threads.com, techcrunch.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře