WhatsApp testuje propojení s Instagramem za účelem ověřování profilů a další novinky

2025-08-26T09:00:50+02:00
• 26. 8. 2025#Android #iOS

WhatsApp pokračuje v přidávání užitečných novinek pro své uživatele. Nejnovější beta verze pro Android přináší možnost ověřit propojené instagramové účty, což zvyšuje důvěryhodnost profilů a pomáhá předcházet podvodům. Tato funkce se objevila mezi několika dalšími zajímavými novinkami, které byly testovány v posledních dnech jak na Androidu, tak i na iOS.

Ověření instagramového profilu přímo v WhatsAppu

Po instalaci aktualizace WhatsApp beta pro Android 2.25.23.19 mohou vybraní testeři propojit svůj účet s Instagramem prostřednictvím Centra účtů. Pokud je profil ověřený, zobrazí se u něj přímo v profilu ikona Instagramu spolu s uživatelským jménem. Lidé si tak snadno ověří, že odkazovaný účet skutečně patří danému uživateli, a nejde o falešný profil. Ověřování je dobrovolné – uživatelé stále mohou přidávat i neověřené odkazy, pokud nechtějí propojit účty napřímo.

Kromě možnosti propojit aplikaci s Instagramem přináší beta verze aplikace WhatsApp i Další nové funkce.

Nový způsob přeposílání zpráv na iOS

V betaverzi WhatsAppu pro iOS (25.22.10.77) se objevuje přepracovaný proces přeposílání. Uživatelé mohou jedním klepnutím ihned poslat jednotlivou zprávu, nebo zvolit možnost „Vybrat více“ pro hromadné sdílení či mazání. Díky přehlednému banneru v seznamu kontaktů je celý postup srozumitelnější a rychlejší.

Reakce na statusy s oblíbenými emoji

Androidová beta 2.25.23.17 přináší personalizovanější reakce na statusy. WhatsApp nyní zobrazuje naposledy použité smajlíky, čímž urychluje odpovídání a sjednocuje reakce mezi chaty a statusy.

IMG 0005 4600x2720x

Přepracovaný panel reakcí v kanálech

Někteří testeři iOS (25.22.10.75) si mohou vyzkoušet nový mřížkový panel reakcí v kanálech. Čtyři emoji v řadě nahrazují původní vertikální seznam, což zlepšuje přehlednost a snižuje nutnost scrollování. V chatech zůstává seznam vertikální, ale získává nové záložky inspirované vzhledem kanálů.

Hlasová zpráva po zmeškaném hovoru

Androidová verze 2.25.23.21 přináší praktickou funkci: pokud příjemce hovor nezvedne, volající může rovnou nahrát hlasovou zprávu. Ta se zobrazí přímo v chatu vedle notifikace o zmeškaném hovoru.

Snazší hlášení chyb na iOS

Aktualizace 25.23.10.71 zpřístupňuje přímý formulář pro hlášení problémů v sekci Nápověda i na hlavní stránce nastavení. Uživatelé mohou rychle popsat chybu, přidat screenshot a odeslat report bez složitého hledání.

Meta AI přímo v nabídce zpráv

Beta verze 2.25.23.24 pro Android přidává do kontextové nabídky zpráv položku „Ask Meta AI“. Uživatel tak může snadno ověřit informace nebo získat vysvětlení k obsahu zprávy přímo v chatu s asistentem. Tato funkce má pomoci v boji proti dezinformacím, přičemž její využívání je zcela dobrovolné.

Oprava kritického bugu

WhatsApp také vyřešil zásadní chybu, která v betaverzi 2.25.23.16 způsobovala pády aplikace při otevírání některých chatů. Problém souvisel s příchozími zprávami a negativně ovlivňoval komunikaci uživatelů.

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

