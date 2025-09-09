Soutěžte a vyhrajte špičkový fotomobil od Xiaomi. Premiéru má už za dva týdny KOMERČNÍ ČLÁNEK

Soutěžte a vyhrajte špičkový fotomobil od Xiaomi. Premiéru má už za dva týdny
2025-09-09T14:09:31+02:00
• 9. 9. 2025#Android #Smartphony

Xiaomi se chystá již brzy odhalit svou novou vlajkovou loď, která má už teď našlápnuto k tomu se stát jedním z nejžádanějších telefonů letošního roku. Oficiální představení proběhne už 24.9. ve 14:00. Do té doby Mobil Pohotovost spouští soutěž, které se může jednoduše zúčastnit každý z vás. Výhrou je zbrusu nové Xiaomi, které se za necelé tři týdny dočká svého představení, a to úplně zdarma.

Můžeme očekávat, že novinka naváže na úspěch svého předchůdce a nabídne špičkový fotoaparát, vysoký výkon a chytré funkce, které posunou zážitek ještě dál. Pokud se očekávání potvrdí, máme před sebou další bestseller, stejně jako tomu bylo u modelu Xiaomi 14T, který si mezi uživateli rychle získal oblíbenost.

Jak se zapojit do soutěže?

Soutěžte a vyhrajte špičkový fotomobil od Xiaomi. Premiéru má už za dva týdny

Soutěžit můžete necelé tři týdny a to do 24.9. do 14:00, kdy Xiaomi ukáže svou novinku celému světu. Výherce bude následně vylosován do pár dnů od ukončení soutěže a osloven skrze zadaný e-mail.

Sledujte premiéru živě

Po dokončení registrace do soutěže získáte rovnou přístup k novinkám ze světa Xiaomi a speciálním akcím, které jsou pro vás připraveny. Nenechte si ujít živé představení nového Xiaomi a sledujte ho živě 24. září ve 14:00 přímo na mp.cz/xiaomi-novinka.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další...

💡ANKETA: Jak důležitá je pro vás tenkost telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat