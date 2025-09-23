WhatsApp představuje překlady zpráv, ale ještě se moc netěšte

WhatsApp představuje překlady zpráv, ale ještě se moc netěšte
2025-09-23T20:00:37+02:00
• 23. 9. 2025#Aplikace #iOS

Zdroj: Dotekamanie.cz

Společnosti se snaží nabídnout nástroje k překonání jazykové bariéry. Už dnes můžete vidět pokusy firem v podobě sluchátek s překladem v reálném čase. I tak mnohé komunikační aplikace nemají nějakou pokročilejší funkci překladu textových zpráv. WhatsApp právě nyní přichází s první verzí, ale dokonalá není.

Sice překlad, ale značně omezený

Sice se nabízí nejrůznější možnosti, například skrze Circle to Search na Androidu, jak si nechat zprávu přeložit, ale je to pracný proces. Nyní WhatsApp konečně začíná nabízet překlad zpráv, ale nejde o automatickou funkci. U každé zprávy je nutné podržet prstem a pak zvolit překlad. Samotná funkce je dostupná u jakékoliv komunikace, i ve skupinách.

Ve verzi pro Android dokonce funguje automatický překlad všech zpráv, takže nemusíte klikat na každou zprávu. Je to ale možnost, kterou nemusí uživatel zapnout, může používat i manuální překlad. Zatím to zní dobře, ale podpora jazyků je značně omezená.

550556459 1347911603375633 2816884984155641673 n 1920x1080x

Zdroj: WhatsApp

Aby toho nebylo málo, tak je rozdíl v podpoře jazyků mezi systémy. U Android verze se nabízí překlad u jazyků jako angličtina, španělština, hindština, portugalština, ruština a arabština. U iOS verze je seznam o něco delší: arabština, holandský, angličtina (Spojené království), angličtina (Spojené státy), francouzština (Francie), němčina (Německo), hindština, indonéština, Italština (Itálie), japonský, korejština, mandarínská čínština (pevninská Čína), mandarínská čínština (Tchaj-wan), polština, portugalština (Brazílie), ruština, španělština (Španělsko), thajština, turečtina, ukrajinština a vietnamština.

Tento rozdíl je způsoben využíváním rozdílných řešení. U iOS aplikace používá překladač od Applu. U Androidu asi něco jiného. Kdy přibude čeština, nevíme.

Zdroj: Tisková zpráva

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

