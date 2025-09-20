Robotický vysavač DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete: prostě válí!

Zdroj: Dotekomanie.cz
Uplynuly dva měsíce od chvíle, kdy jsem testoval (mimochodem výborný) robotický vysavač DREAME L40 Ultra AE. Dnes tu máme dalšího „koně“ ze stejné stáje. Ptáte se proč? Inu, protože ač vypadá velmi podobně, pod kapotou skrývá něco, co tu ještě nikdy nebylo. Takže: pohodlně se usaďte, jdeme na to!
Pozitivní dojmy?
Pravidelní čtenáři Dotekománie už brand DREAME znají, takže vědí, že jde o značku s více než desetiletou historií, sázející na vyvážený mix moderních pokročilých technologií a příznivé cenovky.
Jelikož je tato novinka už několikátým produktem od DREAME, který jsem měl možnost testovat, měl jsem už poměrně dobrou představu, co očekávat. V DREAME vědí, že zákaznická zkušenost začíná už vybalováním; i tady jsem se tedy těšil na promyšlený systém, kdy každý díl je precizně zabalen a bezpečně uložen tak, aby během přepravy nedošlo k jakékoliv újmě. A přesně toho jsem se i dočkal, balení je opět na jedničku, včetně toho, že své místo mají i přibalené čistící prostředky. Obzvláštně kvituji také to, že v krabici naleznete i náhradní mop, kartáče (4 ks), filtry (3 ks) a sáčky (3 ks). To je opravdu vysoce nadstandardní výbava.
Když už jsem zmínil krabici: i ta je nadstandardní, a to zejména svými rozměry: balení o rozměrech 58 x 50 x 65 cm a s hmotností atakující 30 kg rozhodně není úplně běžné.
Jak vypadá?
Příjemné dojmy z vybalování pokračují: kompletace v několika snadných krocích je velmi rychlá. Pokud už máte nainstalovanou aplikaci Dreamehome, přidání dalšího zařízení pro vás bude hračkou. Pokud ji ještě nemáte, a s produkty od DREAME teprve začínáte, vězte, že se máte na co těšit. Aplikaci jsem detailněji podepisovat ve výše zmíněné recenzi na staršího „kolegu“ L40, takže snad jen hlavní body: výkonná, designově povedená, s řadou velmi podrobných nastavení, a plně lokalizovaná do češtiny.
Co říci ke vzhledu? Základová stanice je poměrně robustní. Je provedena v decentní kombinaci základní bílé barvy se stříbrnými doplňky. Působí moderně a decentně, ale (kvůli své velikosti) mohutně. Na můj vkus je hodně „krabicoidní“, s ostrými hranami, a nepůsobí tak elegantně, jako je tomu u jiných modelů značky. Bílá varianta, kterou jsou testoval, působí ještě o něco mohutněji než varianta černá – ta mi přijde o dost elegantnější, a to i díky decentním zlatým detailům. U robota samotného je to právě naopak – bílá varianta se mi líbí více než černá. Provedení je v matném odstínu, což zvláště vynikne v přímém srovnání s modelem L40, který je naopak velmi lesklý.
Robot samotný je víceméně klasického vzhledu s kruhovým půdorysem. Na pohled zaujme tím, že je o něco vyšší, než bývá zvykem, a zejména kapličkou s laserovými senzory. Tak je totiž elegantně obkroužena decentním modrým LED podsvícením. To vypadá mimochodem velmi efektně, zvláště večer a v noci. Pokud by vám ovšem vadilo, dá se v aplikaci deaktivovat. Co je ovšem také velmi efektní: celá kaplička je zasouvací. Při práci je vysunuta a senzory mají skvělý výhled, při dokování v základně je pak decentně zasunuta.
Když to tedy shrnu: dokovací stanice mne vzhledem příliš neohromila, robot samotný naopak působí velmi elegantně a moderně. Ovšem ty zásadní novinky nejsou na první pohled vidět. Skrývají se totiž uvnitř.
V čem je tedy revoluční?
Až do teď jsme tedy viděli „jen“ moderní, luxusně vypadající robotický vysavač s obří základnou a spoustou náhradních spotřebních materiálů. V čem je tedy ta revoluce?
Osobně slovo „revoluce“ rád nemám, podle mne se nadužívá, a tím devalvuje jeho význam. Ale v tomto případě se jej použít nebojím: DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete je totiž první robotický vysavač na světě s mopovacím válcem. Ten nahrazuje tradiční rotující mopovací podložky. Tato technologie, schovaná za názvem „AquaRoll“, je velmi sofistikovaná, nicméně základní princip je v zásadě jednoduchý: mopovací válec se průběžně proplachuje a čistí po celou dobu úklidu. Neroznáší tedy nečistoty, které během úklidu nasbíral. Toto kontinuální čištění probíhá za chodu přímo v těle robota – také proto je tělo o něco vyšší, než bývá u robotických vysavačů obvyklé.
Výška těla robota je důležitá ještě pro jednu technologii: funkce „AutoSeal“ detekuje koberce, při najetí na ně dojde okamžitě k uzavření (sealing) mopovacího válce a k jeho automatickému zdvižení tak, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu mopu s kobercem. Tato technologie tak předchází možnému zvlhnutí, či dokonce poškození vašich koberců.
Když už jsme u technologií: novinka od DREAME si pro nás připravila ještě jednu, a opět velmi zajímavou. Pokud před sebou pomocí vestavěného LiDAR senzoru objeví překážku typu práh nebo kolejnice posuvných dveří, udělá robot něco, co jsem ještě neviděl: přijede těsně k překážce, vysune speciální nožičky, najede na překážku a překoná ji. Je to velmi efektní, ale hlavně funkční. Testoval jsem opakovaně a úspěšně na překážkách o výšce přes 2 centimetry, podle výrobce si robot poradí i s prahem vysokým až 4 centimetry, respektive se dvěma „schody“ za sebou o výšce celkem až 8 centimetrů. Tleskám! Funkce se – vcelku přiléhavě – jmenuje „ProLeap“.
Poslední funkcionalitou, kterou bych tady zmínil, je opravdu vysoký sací výkon. Jestliže jsem dříve testovaný model L40 chválil za sací výkon 19 000 pascalů, tak vězte, že Aqua10 Ultra Roller Complete dosahuje špičkové hodnoty až 30 000 Pa. Upřímně, v naší domácnosti jsem rozdíl ve výsledku nezaznamenal, protože i výkon L40 byl naprosto dostačující, ale pokud máte pocit, že u vás by bylo potřeba opravdu „zabrat“, o polovinu vyšší výkon určitě uvítáte.
Jaké má pracovní režimy?
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete má dva základní pracovní režimy. CleanGenius budete používat pravděpodobně nejčastěji. Umí vysávat i vytírat současně, nebo nejdříve vysát a pak teprve vytírat plus doplňkovou funkci Důkladný úklid, kdy za cenu vyšší časové náročnosti a spotřeby vody vytírá opravdu intenzivně a věnuje extra péči těm nejvíce zašpiněným místům.
Zde je na místě ještě detailněji zmínit aplikaci Dreamehome. Je provedená ve vizuálně atraktivním stylu a kompletně počeštěná, ovšem ještě důležitější jsou opravdu detailní možnosti nastavení. Práce s mapou, pořadí úklidu, plánování úklidů, nastavení týkající se koberců, podlahy, funkce MopExtend (automatické vysouvání bočního kartáče pro úklid v rozích či špatně dostupných místech), nastavení dokování či inteligentního vyhýbání se překážkám: to vše – a ještě více – si můžete upravit tak, aby to maximálně vyhovovalo vám a vaší domácnosti.
Kromě režimu CleanGenius je tu ještě režim s názvem Vlastní. Ten má možnosti kustomizace ještě bohatší: namátkou nastavení sacího výkonu, tlaku mopu a frekvence jeho praní, možnosti trasy… zkrátka nepřeberné možnosti pro hračičky mezi námi.
Domácí hlídač?
Ještě se zmíním o jedné funkci, kterou můžeme znát už z modelu L40. Kromě laserových LiDAR senzorů, které mají ty nejpokročilejší modely, využívají robotické vysavače k orientaci při práci také kamery s vysokým rozlišením. Ty se ale dají využít i jinak: můžete robota využít jako takovou soukromou bezpečnostní složku. Po zadání bezpečnostního kódu můžete přístroj ručně navigovat na jakékoliv místo ve vaší domácnosti a podívat se, co se tam právě děje.
Ještě lepší možností je naplánovat si bezpečnostní „patrolu“. Určíte pořadí jednotlivých místností a robot vyrazí na hlídku. Do každé místnosti nakoukne, prohlédne, a pokračuje dále. Vy máte možnost projížďku sledovat na displeji telefonu, a také pořizovat fotografie či minutové video. Můžete také aktivovat režim interkom, kdy slyšíte zvuky z okolí robota, a přes jeho reproduktor můžete sami komunikovat. Takovou perličkou je, že robot může na přání vydávat různé zvuky, jako je třeba mňoukání či štěkání.
Jak zvládá svou práci?
Vše, co jsem dosud popisoval, jsou jen střípky celkového obrazu. Jsou to důležité střípky, ale tou hlavní částí obrazu jsou výsledky a výkony robota. Jak tedy obstál v rodině se třemi dětmi?
Musím říct, že laťka nastavená modelem L40 byla hodně vysoko. A o novince od DREAME mohu zodpovědně prohlásit, že umí to samé, a často i na vyšší úrovni. Nejvíce je to asi vidět na kvalitě vytírání. Už L40 vytíral výborně, ale tady mi přijde, že je kvalita ještě o něco výše. To, že je mop neustále čištěn během práce, musí zkrátka být na výsledku vidět. Mimochodem: toto průběžné čištění je ještě po dokončení práce doplněno velmi intenzivním praním v dokovací stanici. Mopovací válec je propírán horkou vodou (téměř 100 °C). Tím je dosaženo odstranění i těch nejodolnějších nečistot, ale také případných nepříjemných pachů.
Zmiňoval jsem vyšší sací výkon, takže platí to, že v situaci, kdy by 19 000 pascalů přeci jen nestačilo, Aqua10 Ultra Roller Complete si poradí.
Jednou z funkcí, na kterých novinka zapracovala, je také péče věnovaná domácnostem se zvířaty. Tuto funkci já osobně nevyužiji, ale chápu, že pro řadu rodin to bude důležité téma. Vylepšený systém navigace OmniSight 2.0 se naučil vyhýbat se miskám nebo pelíškům domácích mazlíčků, i proto, že si nově pamatuje jejich umístění. Nový je i hlavní kartáč doplněný o gumové lamely, které pomáhají ještě lépe zachytávat zvířecí chlupy. Mimochodem: v balení naleznete kromě výše zmíněného příslušenství i speciální kartáček, který slouží k odstranění delších vlasů a chlupů z kartáče.
Dojmy? Zkušenosti? Doporučení?
Jak tedy všechny sesbírané dojmy a informace shrnout?
Co mě nadchlo:
- Opravdu revoluční mopovací válec.
- Funkce plánované bezpečnostní patroly.
- Skvělý systém překonávání i vysokých překážek.
- Možnost úklidu ve více podlažích bez nutnosti přenášení stanice.
- Tradičně bohaté možnosti nastavení ve skvělé aplikaci Dreamehome.
Co se mi nelíbilo:
- Hučení během sušení mopu.
- Nepříliš elegantní vzhled dokovací stanice.
- Delší doba přípravy mopu před zahájením úklidu.
Pozitiva tedy výrazně převažují. Když k tomu ještě připočtu funkce pro domácnosti se zvířecími miláčky, které sice mne neosloví, ale množství uživatelů bezpochyby ano, je resumé poměrně jednoznačné.
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete je vynikající robotický vysavač, skvělý pomocník, který svou práci odvede na výborné úrovni a zároveň vám ušetří spoustu času. Kvalitě a výsledkům pochopitelně odpovídá i cena přesahující 38 000 Kč, nicméně za své peníze dostanete to, co výrobce slibuje, plus celou řadu drobností navíc. Pokud nechcete dělat kompromisy, tak toto je přístroj pro vás. Je možné jej zakoupit na stránkách DREAME v bílé i černé variantě, DATART a Alza.
Za poskytnutí robotického vysavače DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete děkuji společnosti Dreame Technology.
