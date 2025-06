Recenze Huawei Freebuds 6 – netradiční vajíčko

Huawei Freebuds 6; zdroj: Dotekománie

Huawei se poslední roky na našem trhu primárně zaměřuje na příslušenství k mobilním telefonům. Nedávno jsme otestovali chytré hodinky Huawei Watch 5 a dnes se podíváme na nejnovější sluchátka tohoto výrobce. Konkrétně se podíváme na model FreeBuds 6, což jsou pecky s otevřenou konstrukcí a aktivním potlačením hluku. Zaujmou také svým netradičním designem. Jaké jsou v praxi?

Konstrukce

Začneme u krabičky. Ta je totiž také poměrně netradiční. Není to jen tak obyčejné hranaté pouzdro. Jedná se skoro o takové vajíčko s příjemným matným povrchem. Na test nám dorazila šedá verze, v prodeji je ale také extravagantnější fialová a také bílá. Bílá má pak lesklé pouzdro.

Pokud jste viděli předchozí model FreeBuds 5, novinka z něj přímo vychází a vylepšuje jej. Tvar samotných sluchátek zůstal stejný. Nabízí zajímavý kapkovitý design, alespoň tak to výrobce sám pojmenoval. Oproti předchůdci je nový model o maličko lehčí.

V mém uchu drží poměrně dobře, jakkoliv úplně jisté upevnění to není. Na druhou stranu jsou díky tomu pohodlné. Z ucha mi nikdy nevypadla. Potěší základní ochrana proti stříkající vodě a prachu IP54, nějaký ten pot či déšť by tedy sluchátkům neměl dělat problém.

Během testování jsem narazil na zajímavou nepříliš domyšlenou věc. Sluchátka lze totiž do pouzdra vložit i obráceně, bohužel pak ale nejde toto pouzdro dovřít. Když se mi to stalo poprvé, skoro jsem si až říkal, co se to děje.

Pro ovládání lze využít dotekovou plochu na těle sluchátek. Líbí se mi možnost gestem přejetím nahoru/dolů měnit hlasitost. Dále jsou tu tradiční možnosti dvojitého a trojitého poklepání, které si můžete nastavit dle libosti a dlouhého podržení.

Jistou zajímavostí jsou gesta pro přijetí či odmítnutí hovoru. Pro přijetí hovoru stačit souhlasně kývat a pro odmítnutí zase, jako byste říkali “ne”.

Hudební výstup

Jedná se o pecky, což je z logiky věci znamená, že potlačení hluku na pozadí nebude tak razantní. Ucho si totiž neucpete. Má to samozřejmě svoje výhody, v uších o nich tolik nevíte. Mnoho lidí preferuje právě pecky, protože jim třeba špunty v uších tolik nesedí nebo jsou jim nepříjemné.

Aktivní potlačení hluku alias ANC se dříve ani do pecek nedávalo, až poslední roky se stalo populární. Určitě to dává smysl, částečně to rozhodně tlumí. Pokud jste ale zvyklí na ANC ve špuntech, tak zde to spíš jemně tlumí slabý šum na pozadí. Důležitý si je dobře nasadit a mít je vskutku v kolmici se zemí.

Přesto za mě dává toto ANC smysl. V moderní tramvaji je to vlastně fajn, poměrně tlumí střední frekvence, dunění už úplně tolik ne a vysoké frekvence též moc ne. V pražském metru to tlumí ale jen částečně a srovnání se špunty s kvalitním ANC, je to tak na třetinu. Rozdíl je to zásadní, ale je to logické, naše metro je opravdu hlasité. Nepotěšil mě také fakt, že třeba v autobuse mi potlačení poměrně skákalo a občas bylo silnější, občas jakoby ani nebylo. Hodí se zapnout dynamický zvuk dle okolí a rovnou nastavit silné tlumení.

Doprovodná aplikace

FreeBuds 6 nabízí HarmonyOS, aspoň podle aplikace Huawei AI Life, ve které sluchátka aktualizujete. Aplikace je dostupná v Apple AppStore, ale není v Google Play. Je nutné si ji tak stáhnout skrz prohlížeč a AppGallery, návod najdete zde.

V aplikaci si lze také nastavit ekvalizér, včetně přidání vlastního profilu. To oceňuji.

Sluchátka mají baterii o kapacitě 39,5 mAh a nabíjecí pouzdro pak 510 mAh. Výrobce slibuje výdrž až 5,5 hodiny s vypnutým potlačením hluku, s pouzdrem 32 hodin. Pokud budete mít ANC aktivní, což doporučuji, tak pak lze sluchátka používat 4 hodiny na jedno nabití a 24 hodin s nabíjecím pouzdrem.

Pro spojení s telefonem poslouží Bluetooth 5.2. Na trhu jsou už sluchátka i s Bluetooth 6.0, ale to ničemu nevadí.

Zhodnocení

Huawei FreeBuds 6 jednoznačně patří mezi nejlepší pecková sluchátka na trhu. Potěší určitě kvalitní zvukový výstup, kde máte dokonce i ANC. To se ale z logiky věci nedá srovnávat se špuntovými sluchátky, kde je mnohem silnější. Pořád jsou to pecky, které mnoho lidí preferuje před špunty. Zaujmou také originálním netradičním designem. V uchu nemusí sedět každému, mně osobně drží velmi dobře a pohodlně.

Mezi nevýhody patří možnost vložit sluchátka do pouzdra omylem obráceně, dále fakt, že doprovodná aplikace AI Life není v Google Play a možná i mírně vyšší cenovka. Ta totiž činí čtyři tisíce korun a to je na dnešním trhu sluchátek poměrně dost.

