Uniklé snímky systému One UI 8.5 ukazují prvky inspirované iOS 26

Samsung ještě nestihl plošně vydat One UI 8 a už se na světlo světa dostávají první detaily o nadcházející verzi One UI 8.5. Podle uniklého sestavení testovaného na Galaxy S21+ přináší nový designový jazyk silně inspirovaný iOS 26 od Applu. Změny se týkají nejen vizuální podoby, ale i celkové ergonomie systému.
One UI 8.5 se objevuje na uniklých snímcích
Podle serveru Sammyguru se testovací build One UI 8.5 objevil na zařízení Galaxy S21 Plus, přičemž původně měl pocházet z modelu Galaxy S25 Ultra. Mezi prvními viditelnými změnami je přepracovaná úvodní stránka Nastavení, kde byly odstraněny podnadpisy u jednotlivých položek. Výsledkem je kompaktnější a přehlednější vzhled.
Výraznou změnou je také přesunutí vyhledávacího pole na spodní část obrazovky – stejný krok učinil i Apple ve svém iOS 26. Toto umístění má usnadnit ovládání jednou rukou, zejména na telefonech s větším displejem.
V One UI 8.5 se objevují jemné gradienty v horní a dolní části obrazovky, které vytvářejí dojem hloubky. Všechny kontejnery, včetně samotného vyhledávacího pole, jsou nyní zvýrazněny decentními stíny. Tento estetický prvek rovněž přibližuje rozhraní Samsungu vzhledu systému iOS.
Změny se promítly i do rozšířené vyhledávací obrazovky, kde se nyní jednotlivé kategorie zobrazují v třísloupcové mřížce. Mezi novinkami nechybí ani tzv. plovoucí tlačítko zpět – opět funkce nápadně připomínající iOS 26.
Podle spekulací by měla verze One UI 8.5 debutovat s modelovou řadou Galaxy S26 už začátkem příštího roku. Samsung zřejmě plánuje sjednotit vzhled napříč vlastními aplikacemi, což by mohlo znamenat ještě větší důraz na minimalistický design, prostorové efekty a intuitivní ovládání.
Pokud se uniklé informace potvrdí, bude One UI 8.5 představovat významný krok směrem k uživatelské zkušenosti, která se vizuálně i funkčně přibližuje iPhonu. Ačkoliv se některým uživatelům může taková inspirace zdát příliš nápadná, jiní ji naopak uvítají jako zlepšení. Samsung není prvním ani posledním výrobcem Android telefonů, který se inspiruje u Applu. Tato strategie má jasný cíl – nabídnout uživatelům známé a léty osvědčené prostředí s výhodami otevřeného ekosystému Androidu.
