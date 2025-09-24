Do Google Keep zamíří AI, ale v podobě, kterou byste nečekali

Googlu se poměrně dobře daří implementovat a začleňovat Gemini, tedy vlastní AI. Dnes se již objevuje v aplikacích a službách, někdy jen v podobě drobného nástroje, jindy je podstatná část založena právě na Gemini. Tentokrát zde máme ukázku toho, co se změní v aplikaci Google Keep na poznámky.

Keep a AI

U této aplikace bych osobně čekal, že Gemini pomůže ve vytváření seznamů, například jen z poslechu konverzace. Případně by se nabízel nějaký souhrn textu, možná i nějaké generování grafu nebo znázornění průběhu. Google ale začne u zcela něčeho jiného, co možná ani nikdo nechtěl.

Konkrétně zdrojové kódy aplikace obsahují první AI funkci, která bude pracovat s nadpisem poznámky, respektive nabídne generování samotného názvu na základě obsahu poznámky. Jak můžete vidět níže, tak právě u nadpisu bude nově tlačítko tužky s hvězdičkou. Po kliknutí se vygeneruje nadpis.

Google Keep AI title 486w 1080hjpg 486x1080x Google Keep AI title not working 486w 1080hjpg 486x1080x

Zdroj: androidauthority

Novinka byla objevena v aplikaci ve verzi 5.25.382.03.90, ale zatím není zcela dokončená. Na aktuální podobu jsme se mohli podívat díky aktivaci některém částem kódu zahraničními kolegy. Jestli se bude jednat o jediné AI vylepšení, nebo se můžeme těšit na další, zatím nevíme.

Zdroj: androidauthority.com

