Do Google Keep zamíří AI, ale v podobě, kterou byste nečekali

Zdroj: Dotekomanie.cz
Googlu se poměrně dobře daří implementovat a začleňovat Gemini, tedy vlastní AI. Dnes se již objevuje v aplikacích a službách, někdy jen v podobě drobného nástroje, jindy je podstatná část založena právě na Gemini. Tentokrát zde máme ukázku toho, co se změní v aplikaci Google Keep na poznámky.
Keep a AI
U této aplikace bych osobně čekal, že Gemini pomůže ve vytváření seznamů, například jen z poslechu konverzace. Případně by se nabízel nějaký souhrn textu, možná i nějaké generování grafu nebo znázornění průběhu. Google ale začne u zcela něčeho jiného, co možná ani nikdo nechtěl.
Konkrétně zdrojové kódy aplikace obsahují první AI funkci, která bude pracovat s nadpisem poznámky, respektive nabídne generování samotného názvu na základě obsahu poznámky. Jak můžete vidět níže, tak právě u nadpisu bude nově tlačítko tužky s hvězdičkou. Po kliknutí se vygeneruje nadpis.
Novinka byla objevena v aplikaci ve verzi 5.25.382.03.90, ale zatím není zcela dokončená. Na aktuální podobu jsme se mohli podívat díky aktivaci některém částem kódu zahraničními kolegy. Jestli se bude jednat o jediné AI vylepšení, nebo se můžeme těšit na další, zatím nevíme.
Zdroj: androidauthority.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Hlasové Google vyhledávání dostane novou podobu na Androidu
Gemini míří do Google TV, šíření je pozvolné
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře