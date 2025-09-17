WELOCK: chytrý zámek i příslušenství nyní za výbornou cenu

Zdroj: WELOCK
Výrobce spolehlivých chytrých zámků WELOCK v těchto dnech připravila opravdu velmi zajímavé slevy. Pojďme se podívat na chytrý zámek, který je aktuálně nejvýhodnější.
Chytrá a odzkoušená klasika
Jedná se o model s názvem WELOCK Smart Lock Cylinder Touch41. Jednou provždy vás zbaví problémů se zapomínáním či předáváním klíčů. Klíčem je totiž otisk prstu!
Zámek je možno snadno nainstalovat do evropských dveří o tloušťce od 50 do 100 mm. Má totiž posuvný mechanismus, který se tloušťce dveří přizpůsobí. Vhodný je přitom jak do dveří vstupních, tak interiérových. To značně zvyšuje jeho univerzálnost a široké možnosti použití.
Nechcete se starat o to, kde zrovna máte klíče od vašeho bytu či domu? Máte vyřešeno, a to i v případě, že máte početnější rodinu: paměť zámku WELOCK totiž pojme celých 100 různých otisků. Klidně si tak můžete nastavit více prstů pro každého uživatele, a odemykat levou či pravou rukou podle toho, kterou máte zrovna volnou.
Vlastníte nemovitost, která vám vydělává peníze tím, že ji pronajímáte? Výborně, pomocí jednoduché aplikace WELOCK App můžete vytvářet a mazat virtuální klíče, a sdílet je s těmi, komu chcete právě umožnit vstup. A nezáleží na tom, zda jde o pronájem dlouhodobý, či krátkodobý jako Airbnb.
Máte kancelář, do které chcete mít pohodlný přístup, ale zároveň nemá být přístupná každému? I s tím vám pomůže chytrý zámek WELOCK Smart Lock Cylinder Touch41. Žádné klíče, stačí prostě jeden z vašich prstů.
Více možností pro vás i vaše blízké
Nejdůležitějším prvkem tohoto chytrého zámku je nenápadná, ale spolehlivá čtečka otisků prstů. Vestavěná paměť zvládne uchovat až 100 různých otisků, takže každý ze členů rodiny může používat klidně několik prstů.
Trochu konzervativnější, ale stále pohodlnou možností je možnost použití 3 přibalených RFID karet, které se pohodlně vejdou jak do peněženky, tak do nejmenší kapsičky.
A velmi komfortní je i možnost používat jako klíč váš mobilní telefon: neboť ruku na srdce – jak často bez něj odcházíte z domu?
A co přináší slíbená sleva? To posuďte sami: zatímco běžná cena je 4 690 Kč, v rámci této akce jej pořídíte se slevou 1 562 Kč, takže za tento chytrý zámek zaplatíte jen 3 128 Kč, pochopitelně včetně dopravy až k vám domů. Je ovšem třeba použít slevový kód, takže si pište: „VD63“. Zámek je pro vás připraven v evropském skladu, takže se dočkáte velmi rychle.
A pozor: při objednání z oficiálních stránek WELOCK získáváte automaticky 30denní záruku vrácení peněz, dvouletou záruku a doživotní zákaznickou podporu. Objednávat bez obav můžete přímo ZDE.
Chytré příslušenství posouvá využitelnost
Součástí aktuální akce je však i možnost výhodně získat balíček praktického příslušenství. Jedná se v první řadě o WiFi hub pro dálkové ovládání chytrých zámků, jenž nese jednoduché jméno WIFIBOX 3. Tento bridge totiž povyšuje už tak výborné schopnosti chytrého zámku – díky hubu totiž máte přístup k vašemu zámku odkudkoliv. Můžete jej odemknout i zamknout ať už jste kdekoliv. To se hodí jak pro vaši rodinu, tak (zejména) u pronájmů. Zároveň dostáváte upozornění o příchodech i odchodech, takže máte perfektní přehled. Bonusem je pak možnost komfortního hlasového ovládání: hub WIFIBOX3 je kompatibilní s Amazon Alexa.
Balíček chytrého zámku a WiFi hubu vám přináší cenové zvýhodnění: Namísto 6 427 Kč získáte oba produkty jen za 5 683 Kč, opět včetně dopravy, záruky vrácení peněz, dvouleté záruky na produkty, a doživotní zákaznické podpory. Stačí použít slevový kód „VD30“, a objednat ZDE.
A posledním velmi zajímavým doplňkem, který zmíníme, je chytrý okenní a dveřní senzor WELOCK Smart Lock Door Sensor. Funguje na bázi technologie Bluetooth, a skvěle spolupracuje s bridgem WIFIBOX3. Upozorní vás v případě otevření o zavření okna či dveří, a také si můžete kdykoliv na dálku ověřit stav. Není už důvod vracet se domů zkontrolovat, zda jste zavřeli okno.
Líbí se vám? Věřím že ano, takže objednat můžete za 422 Kč (opět včetně dopravy) přímo na webu WELOCK.
