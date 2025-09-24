Hlasové Google vyhledávání dostane novou podobu na Androidu

2025-09-24T09:00:46+02:00
• 24. 9. 2025#Aktualizace #Android

Pixel 10; zdroj: Dotekománie

Google v poslední době hodně tlačí Gemini do každého kouta a také se soustřeďuje na využití Gemini Live, které mimo jiné funguje i v češtině. Tedy jen nemáme v našem jazyce dostupnou aktivační hlasovou hlášku. Na tu si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Mezitím si vývojáři pohrávají se vzhledem hlasového vyhledávání.

Nový kabát

Google sice představuje nové designové postupy každou chvíli, ale i tak některé jeho aplikace mají starší design i celé roky. Sem tam se dá narazit na vskutku historickou podobu u nějaké zapomenuté části. Nyní si ale vývojáři vzpomněli, že právě hlasové běžné vyhledávání v Androidu vypadá poněkud nemoderně.

Old Google App Voice Search 393w 864hjpg 393x864x New Google App Voice Search 399w 864hjpg 399x864x

Zdroj: androidauthority

Na prvním obrázku výše vidíte současnou podobu, kde jsou ještě tipy na to, co hledat, případně i používané dotazy. Vpravo pak vidíte novou podobu, která je graficky přívětivější a jednodušší. Zůstalo jen tlačítko pro rozpoznání hudby. Došlo i k přemístění některých prvků a nově je zde logo Googlu.

Old Google App Song Search 393w 864hjpg 393x864x New Google App Song Search 399w 864hjpg 399x864x

Zdroj: androidauthority

I hledání hudby prošlo změnou, přičemž je zde i efekt, který mění barvy u prvku pod textem. Zde je navíc jednoznačně napsáno, co můžete dělat – rozpoznat hrající hudbu, zazpívat nebo zabroukat. Sice se jedná jen o grafickou změnu, i tak je modernější než ta současná.

Zdroj: androidauthority.com

