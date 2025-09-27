Evropský trh s elektromobily je na vzestupu

Zdroj: CarSauce

Růst evropského trhu s elektromobily i hybridními vozy dále trvá. Registrace plně elektrických vozidel dosáhly v rámci Evropské unie na téměř 16% podíl. Jak se daří ostatním typům vozů a jaké modely jsou nejprodávanější?

Elektromobily drží 15,8% podíl nových registrací

Novým registracím podle dat Evropské asociace výrobců automobilů jasně vládnou hybridní vozy. Na základě nejnovějších informací v současnosti dosahují na 34,7% podíl na nových registracích osobních automobilů. Podíl nově zakoupených benzinových vozů naopak klesl na 28,1 %. Automobily s naftou momentálně zastupují 9,4 % nových vozů a plug-in hybridy pak 8,8 %.

Parádně se však zato daří elektromobilům. S meziročním nárůstem o 3,2 % nyní drží 15,8% podíl na trhu a od ledna se jich v EU zaregistrovalo již více než 1,1 milionu. Jaké jsou nejprodávanější elektrické modely?

elroq 1920x1281x

Zdroj: Škoda

Data pro nové registrace jednotlivých modelů elektromobilů jsou zatím dostupná pouze od ledna do června. S drtivým náskokem prodejů v tomto období však vedla Tesla Model Y s celkem 69 tisíci prodanými kusy (ke konci června). Následuje ji Tesla Model 3 s 40 tisíci prodanými kusy a těsně za ní Volkswagen ID.4, společně s Renaultem 5, Volkswagenem ID.7 i Škodou Enyaq, u kterých se rozdíl prodaných vozů pohyboval v řádu stovek.

Zdroje: acea.auto, autovista24.autovistagroup.com

