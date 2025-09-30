Meta konečně dává uživatelům kontrolu nad algoritmem na Instagramu a Threads

Zdroj: Dotekomanie.cz
Společnost Meta chystá zásadní změny v tom, jak uživatelé ovlivňují obsah, který se jim zobrazuje na Instagramu a Threads. Díky nové funkci získají uživatelé větší kontrolu nad algoritmem, který jim doporučuje příspěvky, videa a témata.
Ovládání algoritmu jako odpověď na rostoucí kritiku
Obě platformy – Instagram i jeho mladší sourozenec Threads – pracují na funkcích, které umožní uživatelům upravovat, co chtějí vídat více a co méně. Právě nedostatek transparentnosti a nemožnost ovlivnit doporučovaný obsah patří mezi nejčastější výtky vůči sociálním sítím v posledních letech. Podle uniklých informací, které zveřejnil známý vývojář a leaker Alessandro Paluzzi, Threads pracuje na experimentální funkci, která využívá označení @threads.algo. Toto označení má umožnit uživatelům řídit algoritmus přímo pomocí příspěvků, ve kterých uvedou, jaké téma chtějí posílit nebo naopak potlačit.
Instagram zavádí funkci „Tvůj Algoritmus“
Zatímco Threads zůstává v experimentální fázi, Instagram již oficiálně potvrdil vývoj funkce „Tvůj algoritmus“ – „Your Algorithm“. Podle šéfa platformy Adama Mosseriho bude funkce uživatelům umožňovat zvolit témata, která chtějí vidět více či méně. Změny se nejprve projeví v záložce Reels a postupně se rozšíří do hlavního feedu i do oblíbené sekce Explore.
Mosseri přiznal, že nápad byl inspirován virálním memem „Dear Algorithm“, který ironicky upozorňoval na bezmoc uživatelů při snaze ovlivnit doporučovaný obsah. Změna tak reaguje nejen na uživatelskou poptávku, ale i na širší společenskou diskusi o dopadu algoritmických doporučení na psychické zdraví a informační bubliny. „V době, kdy hrají doporučení čím dál větší roli, víme, jak důležité je dát vám větší kontrolu nad tím, co vidíte,“ uvedl Mosseri.
Ovládání algoritmu krok za krokem
Nová funkce bude vycházet z již dostupných možností resetování preferencí, kdy si uživatelé mohou „vyčistit“ algoritmus a začít od nuly. Funkce „Your Algorithm“ půjde ale mnohem dál – uživatel bude moci cíleně přidávat nebo odebírat témata na základě svých zájmů. Změny se projeví nejprve v Reels (krátká videa) a postupně se rozšíří do hlavního feedu a záložky Explore. Funkce bude testována postupně, zatím není stanoveno konkrétní datum plošného spuštění.
Zajímavostí je, že funkce připomíná oznámení Elona Muska o plánované úpravě algoritmu na platformě X (dříve Twitter), kde má uživatel pomocí chatbota Grok získat možnost dynamicky měnit své preference. Zdá se tak, že boj o uživatelskou pozornost a spokojenost se posouvá od „blackbox“ algoritmů k transparentnějším a uživatelsky řízeným doporučením.
S více než třemi miliardami aktivních uživatelů měsíčně se Instagram stal jednou z nejvlivnějších platforem dneška. Reels, soukromé zprávy a algoritmická doporučení patří k nejvýraznějším tahákům. Meta nyní sází na to, že větší kontrola povede k vyšší spokojenosti uživatelů a delšímu setrvání na platformě.
