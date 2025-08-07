Samsung nabízí 50% slevu na všechny nové Galaxy Watch a Galaxy Ring KOMERČNÍ ČLÁNEK

Samsung nabízí 50% slevu na všechny nové Galaxy Watch a Galaxy Ring
2025-08-07T14:56:55+02:00
• 7. 8. 2025#Příslušenství #Smartphony

Samsung spustil nevídanou 50% slevu na nejnovější Galaxy Watch a Galaxy Ring. Stačí si u Mobil Pohotovosti koupit nový telefon a hodinky získáte za polovinu. Nebo si pořiďte nové hodinky a získáte 50% slevu na prsten. Galaxy Watch8 i Galaxy Ring vás tak vyjdou na pouhé 4 tisíce korun.

Samsung nabízí množstevní slevu na své produkty už nějakou dobu, ale 50% sleva (více zde) na nejnovější hodinky a prsten je rekordní. Navíc ji můžete kombinovat se všemi ostatními slevami, bonusy i dárky.

Chcete nové Galaxy Watch8 za pouhých 4 034 Kč (běžně 9 490 Kč)? Vložte je do košíku spolu s novým telefonem Galaxy Z Flip7, Fold7 nebo Galaxy S25 a automaticky získáte nejnižší možnou cenu. Ta je navíc nižší než poloviční, protože Mobil Pohotovost má na všechny nové hodinky Samsung speciální dodatečnou slevu.

Ceny hodinek při koupi s telefonem:

Ještě zajímavější je cena prstenu Galaxy Ring, který vychází neuvěřitelných 4 245 Kč (běžně 11 490 Kč). Mobil Pohotovost má totiž prsten zlevněný o tři tisíce, a navíc na něj můžete využít 50% slevu, pokud ho koupíte spolu s novými hodinkami Galaxy Watch8 nebo Watch Ultra (2025). Slevu 50 % na prsten a na hodinky navíc můžete kombinovat –společná koupě telefonu, hodinek a prstenu Samsung tak nikdy nebyla výhodnější.

