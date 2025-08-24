YouTube Music slaví 10 let a přináší porci novinek

Hudební služba YouTube Music slaví desetileté výročí a při této příležitosti představuje hned několik nových funkcí, které mají potěšit fanoušky i tvůrce. To, co začalo jako jednoduchá streamovací aplikace, se za dekádu proměnilo v komplexní platformu s hudbou, videi, podcasty, umělou inteligencí i personalizovanými playlisty. A Google ukazuje, že má s aplikací ještě velké plány.

YouTube Music přinese plno novinek

Jednou z největších novinek je možnost přidávat komentáře přímo k albům a veřejným playlistům. Uživatelé tak získají nový prostor pro sdílení názorů, doporučení a objevování hudby prostřednictvím komunity, podobně jako na hlavní platformě YouTube.

Další novinka s názvem taste match playlists přináší možnost sdílených seznamů skladeb, které se automaticky doplňují podle poslechových zvyklostí všech členů skupiny. Playlist se tak stává živým hudebním mixem, který odráží společný vkus přátel, rodiny nebo fanouškovské komunity.

YouTube Music také rozšiřuje funkce propojené s koncerty. Ve spolupráci s platformou Bandsintown začne aplikace zobrazovat blížící se koncerty přímo u profilů jednotlivých interpretů. Fanoušci tak hned uvidí, kdy jejich oblíbený umělec vystoupí v jejich okolí. Kromě toho přibudou i nové notifikace – například na oznámení chystaných vydání, spuštění prodeje merche nebo přidání nových koncertních termínů. Cílem je, aby fanoušci nikdy nepromeškali důležité novinky.

YouTube Music rozšiřuje také funkci badges (odznaky). Tentokrát je ale zaměřena na samotné tvůrce. Nové odznaky se budou zobrazovat u hudebních videí, která se blíží k významnému počtu zhlédnutí – například 100 tisícům, 1 milionu nebo dokonce 1 miliardě. Podle Googlu mají tyto odznaky motivovat fanoušky, aby podpořili své oblíbené umělce a pomohli jim dosáhnout důležitých milníků v kariéře.

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

