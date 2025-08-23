Apple zvažuje Google Gemini pro novou generaci Siri

2025-08-23T22:00:25+02:00
• 23. 8. 2025#Aplikace #iOS

Zdroj: Tom's Guide

Apple chystá zásadní přelom v podobě zcela nové verze hlasové asistentky Siri. Společnost se přitom neomezuje jen na vlastní technologie – do hry nyní vstupuje i Google se svým AI modelem Gemini. Apple uspořádal interní „AI bake-off“ – vyřazovací soutěž, kde proti sobě staví různé modely, včetně vlastních, aby vybral ten nejlepší pro budoucnost Siri.

Nová Siri od Applu snad již na obzoru?

V roce 2024 Apple oznámil, že v rámci systému iOS 18 plánuje zásadní přepracování Siri. Původní vize se však potýkala s komplikacemi, technickými překážkami i změnami v týmu. To vše vyústilo v posunutí vydání na jaro 2026. Místo výhradního vývoje vlastního řešení se Apple rozhodl otevřít dveře i externím AI modelům. Mezi zvažované partnery patří OpenAI, Anthropic a nově také Google se svým systémem Gemini. Ten již dnes pohání AI funkce na telefonech Android a zařízeních Samsung, ale je používán i v některých aplikacích pro macOS a iOS.

Apple podle informací agentury Bloomberg testuje paralelně dvě verze nové Siri:

  • Linwood: verze postavená výhradně na vlastních modelech Apple
  • Glenwood: varianta využívající externí AI modely, jako je Gemini od Googlu nebo Claude od společnosti Anthropic
google gemini cover 1 1500x750x

Zdroj: 9to5mac

Zdroje blízké společnosti uvádějí, že Apple dokonce umožnil Googlu trénovat model přímo na svých serverech, což naznačuje vysokou míru integrace. I když Anthropic byl původně považován za favorita, údajně požaduje příliš vysokou cenu za své technologie. Model Gemini je pro Apple atraktivní zejména díky své škálovatelnosti a výkonu. Google jej neustále zdokonaluje a zároveň nabízí technologickou infrastrukturu, která by mohla Siri dodat zcela nový rozměr. Podobně jako u kvantového čipu Willow, na jehož vývoji se také podílela AI, je i zde patrné, že Google své AI nástroje staví s dlouhodobou vizí a praktickým využitím v široké škále služeb.

Vedle externích možností Apple nezanedbává ani vlastní vývoj. Podle dostupných informací již testuje svůj první model s bilionem parametrů, což je řádově více než současné modely se 150 miliardami parametrů. Tento model by mohl znamenat revoluci nejen v rámci Siri, ale i v širším konceptu „Apple Intelligence“.

Zdroj: 9to5mac.com

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

