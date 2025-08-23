Apple zvažuje Google Gemini pro novou generaci Siri

Zdroj: Tom's Guide
Apple chystá zásadní přelom v podobě zcela nové verze hlasové asistentky Siri. Společnost se přitom neomezuje jen na vlastní technologie – do hry nyní vstupuje i Google se svým AI modelem Gemini. Apple uspořádal interní „AI bake-off“ – vyřazovací soutěž, kde proti sobě staví různé modely, včetně vlastních, aby vybral ten nejlepší pro budoucnost Siri.
Nová Siri od Applu snad již na obzoru?
V roce 2024 Apple oznámil, že v rámci systému iOS 18 plánuje zásadní přepracování Siri. Původní vize se však potýkala s komplikacemi, technickými překážkami i změnami v týmu. To vše vyústilo v posunutí vydání na jaro 2026. Místo výhradního vývoje vlastního řešení se Apple rozhodl otevřít dveře i externím AI modelům. Mezi zvažované partnery patří OpenAI, Anthropic a nově také Google se svým systémem Gemini. Ten již dnes pohání AI funkce na telefonech Android a zařízeních Samsung, ale je používán i v některých aplikacích pro macOS a iOS.
Apple podle informací agentury Bloomberg testuje paralelně dvě verze nové Siri:
- Linwood: verze postavená výhradně na vlastních modelech Apple
- Glenwood: varianta využívající externí AI modely, jako je Gemini od Googlu nebo Claude od společnosti Anthropic
Zdroje blízké společnosti uvádějí, že Apple dokonce umožnil Googlu trénovat model přímo na svých serverech, což naznačuje vysokou míru integrace. I když Anthropic byl původně považován za favorita, údajně požaduje příliš vysokou cenu za své technologie. Model Gemini je pro Apple atraktivní zejména díky své škálovatelnosti a výkonu. Google jej neustále zdokonaluje a zároveň nabízí technologickou infrastrukturu, která by mohla Siri dodat zcela nový rozměr. Podobně jako u kvantového čipu Willow, na jehož vývoji se také podílela AI, je i zde patrné, že Google své AI nástroje staví s dlouhodobou vizí a praktickým využitím v široké škále služeb.
Vedle externích možností Apple nezanedbává ani vlastní vývoj. Podle dostupných informací již testuje svůj první model s bilionem parametrů, což je řádově více než současné modely se 150 miliardami parametrů. Tento model by mohl znamenat revoluci nejen v rámci Siri, ale i v širším konceptu „Apple Intelligence“.
