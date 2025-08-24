Kia vyrobila svůj první elektromobil v Evropě

Kia vyrobila svůj první elektromobil v Evropě
2025-08-24T09:00:31+02:00
• 24. 8. 2025#Elektroauta

Zdroj: Electrive

Jihokorejská automobilka Kia dosáhla velmi významného milníku, když vyrobila vůbec svůj první elektromobil v Evropě. Jednalo se o vůz Kia EV4, který sjel z výrobní linky slovenského závodu v Tepličke nad Váhom. Tento krok podtrhuje ambice značky stát se lídrem v elektromobilitě na evropském trhu.

Kia EV4 je elektromobil ze Slovenska

Jihokorejská značka 15. srpna spustila výrobu nového modelu EV4 v závodě Žilina, jediném evropském výrobním závodě Kia. Tento pětidvěřový hatchback, určený především pro starý kontinent, je postavený na platformě E-GMP.

EV4 bude nabízet rovnou dvě varianty baterie: 58,6kWh s údajným dojezdem 439 kilometrů a 81,4kWh s dojezdem přes 620 kilometrů. K dispozici pak mají být zákazníkům rovnou čtyři úrovně výbavy.

prva elektricka Kia zo Slovenska 1920x1280x

Zdroj: Kia

Aby mohla výroba nového elektromobilu na Slovensku vůbec začít, musela jihokorejská automobilka investovat přes 108 milionů eur. I proto novému elektromobilu EV4 značka klade velké cíle a celosvětově očekává až 160 tisíc prodejů ročně.

Zdroje: electrek.co, electrive.com, press-eu.kia.com

