Lenovo uvádí tři nové tablety Xiaoxin: výkonný Pro GT, velký Pad 12.1 a mobilní Pad 11 5G

Lenovo představilo v Číně tři nové modely tabletů řady Xiaoxin – od špičkového zařízení s čipsetem Snapdragon 8 Gen 3 přes dostupnější variantu s velkým displejem až po kompaktní 5G verzi na cesty.
Lenovo představilo tři nové tablety
Vlajkovým modelem je Xiaoxin Tablet Pro GT s 11,1″ LCD displejem o rozlišení 3 200 × 2 000 px, obnovovací frekvencí 144 Hz, 98% pokrytím DCI-P3 a jasem až 800 nitů. Panel má vynikající barevnou kalibraci (deltaE < 1) a podporu Dolby Vision.
Pro psaní a kreslení je k dispozici stylus s latencí 0,3 ms a citlivostí na 8 192 úrovní tlaku. Zvukový zážitek podporuje technologie Dolby Atmos.
Tablet pohání Snapdragon 8 Gen 3 s 8 nebo 12 GB LPDDR5X RAM a úložištěm UFS 4.0 o kapacitě 128/256 GB. Baterie o kapacitě 8 860 mAh podporuje 68W rychlé nabíjení – z 0 na 80 % za 40 minut, přičemž 10 minut nabíjení stačí na dvě hodiny videa. Tloušťka zařízení je jen 5,99 mm a hmotnost 458 g (839 g s klávesnicí).
Ceny začínají na 1 900 CNY (cca 265 USD) za variantu 8/128 GB, vrcholná verze s klávesnicí a stylusem stojí 3 100 CNY (cca 410 USD).
Xiaoxin Pad 12.1 nabízí 12,1″ LCD displej s rozlišením 2 560 × 1 600 px, obnovovací frekvencí 90 Hz, podporou 10bitových barev a jasem 800 nitů.
Uvnitř pracuje MediaTek Dimensity 6400 s 8/12 GB RAM a 128/256 GB úložištěm, které lze rozšířit pomocí microSD karty až o 2 TB.
Nechybí čtyři reproduktory s Dolby Atmos a certifikací Hi-Res Audio. Baterie má kapacitu 10 200 mAh a podporuje 45W nabíjení. Ceny začínají na 1 300 CNY (cca 180 USD).
Třetím modelem je Xiaoxin Pad 11 5G s 11″ LCD displejem (2 560 × 1 600 px, 90 Hz) a čipsetem MediaTek Dimensity 6300. Hlavní předností je 5G připojení, které ocení uživatelé na cestách.
K dispozici je volitelné příslušenství v podobě stylusu (4 096 úrovní tlaku) a klávesnice. Baterie má kapacitu 7 040 mAh.
