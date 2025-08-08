WhatsApp přináší nové funkce pro lepší ochranu proti podvodům

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp přichází s další várkou bezpečnostních opatření v boji proti internetovým podvodům. V první polovině letošního roku platforma zablokovala více než 6,8 milionu uživatelských účtů, které byly spojeny s kriminálními scam centry. Většina těchto účtů pocházela z jihovýchodní Asie, kde operují rozsáhlé sítě podvodníků zaměřených na oklamání uživatelů prostřednictvím falešných investičních nabídek a pyramidových praktik.
WhatsApp posiluje bezpečnost ve své aplikaci
Scam útočníci lákají oběti prostřednictvím atraktivních nabídek zhodnocení peněz, často v oblasti kryptoměn. Jejich cílem jsou zpravidla lidé, kteří hledají jednoduchý způsob, jak vydělat. WhatsApp ve spolupráci se svou mateřskou společností Meta provedl zásah i proti jednomu z hlavních podvodných center v Kambodži. Tímto krokem chce společnost narušit strukturu organizovaných podvodných sítí a zabránit jejich dalšímu šíření.
Vedle těchto opatření na pozadí systému WhatsApp zavádí i nové bezpečnostní funkce přímo v aplikaci. Uživatelé, kteří budou přidáni do skupinového chatu někým, koho nemají v kontaktech, nově uvidí bezpečnostní přehled. Ten jim poskytne informace o tom, co se děje, a zároveň jim nabídne možnost skupinu okamžitě opustit, aniž by museli vstupovat do samotného chatu nebo číst zprávy. Oznámení z těchto skupin budou ve výchozím nastavení ztlumena, což snižuje riziko nechtěné interakce s potenciálně škodlivým obsahem.
V případě individuálních konverzací WhatsApp testuje novou funkci, která zobrazí kontextové upozornění při zahájení komunikace s neznámým číslem. Uživatelé tak získají více informací o tom, s kým si píší, ještě předtím než na zprávu zareagují. Cílem této funkce je snížit pravděpodobnost, že se stanou obětí podvodu, a podpořit opatrnost při interakci s neověřenými kontakty.
WhatsApp rovněž apeluje na zdravý rozum a obezřetnost svých uživatelů. Doporučuje, aby si lidé vždy ověřili, kdo se skrývá za neznámým číslem, a než odpoví, zamysleli se, zda jsou informace v konverzaci věrohodné. Pokud jim zpráva přijde podezřelá nebo příliš výhodná, je velmi pravděpodobné, že jde o podvod. Platforma zároveň radí, aby si lidé neváhali daný kontakt ověřit, například telefonátem nebo videohovorem, čímž lze často snadno odhalit falešnou identitu.
Zdroj: neowin.net
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Apple Music 5.0 beta přináší funkce z iOS 26 i na Android
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře