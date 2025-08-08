Skvělé ceny padly na modely řady S25. Dají se srazit až o 6 000 Kč

Samsung láme ceny. Nejnovější vlajková řada Galaxy S25 je výhodnější o neuvěřitelných 6 000 Kč – a to jen pár měsíců po svém uvedení. Galaxy S25 tak pořídíte už od 16 990 Kč. Akce běží v rámci Limitovaných nabídek, které každý týden srážejí ceny vybraných modelů. Kdo chce zlevněnou vlajkovku, musí jednat rychle – slevy platí jen po omezenou dobu.
Vlajkový výkon za rekordní ceny
Je to pouze pár měsíců, co Samsung představil řadu Galaxy S25, která do dnešního dne zůstává tou nejoblíbenější mezi běžnými i náročnými uživateli. Všechny modely seženete právě teď s jedinečnou slevou až 3 500 Kč, ke které navíc můžete obdržet výkupní bonus až 2 500 Kč. Celkově tak cenu snížíte až o 6 tisíc.
Za jedinečnou cenu můžete mít Galaxy S25 Ultra, který poskytne pořádný vlajkový výkon a výbavu. Velkým lákadlem jsou fotoaparáty, které si poradí téměř za každých podmínek, což je také jeden z důvodů, proč je tento model označován za jeden z nejlepších fotomobilů.
- Galaxy S25 Ultra od 29 790 Kč (původně 35 790 Kč)
Pro uživatele, kteří chtějí stále solidní výkon za dostupnější cenu, jsou tady modely Galaxy S25 a S25+.
- Galaxy S25+ od 22 990 Kč (původně 28 990 Kč)
- Galaxy S25 od 16 990 Kč (původně 21 990 Kč)
Další úspory navíc
Tím slevy ale nekončí, ba naopak. Pokud se rozhodnete pořídit společně s telefonem chytré hodinky Galaxy Watch, právě teď na ně získáte neuvěřitelnou 50% slevu. Akce se vztahuje na modely Galaxy Watch8, Watch8 Classic a Watch Ultra 2025.
Například tak nové hodinky Galaxy Watch8 Classic vyjdou na pouhých 7 295 Kč místo původních 14 590 Kč. Více informací o akci najdete zde.
