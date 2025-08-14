WhatsApp přidává nové funkce pro volání

WhatsApp přidává nové funkce pro volání
2025-08-14T20:00:53+02:00
14. 8. 2025

Zdroj: Dotekamanie.cz

Platforma WhatsApp dostává nové funkce v podstatě každou chvíli, ale někdy se jen tak objeví, jindy se dočkají prezentace skrze tiskové zprávy. Dnes zde máme právě ten druhý případ.

Nejen plánování volání

Do aplikace nově přichází možnost plánování hovorů, a to i pro celé skupiny. Stačí na kartě Hovory kliknout na tlačítko plus a následně naplánovat hovor. Jak je vidět, lze určit i dobu trvání a bude zde i systém pozvánek. Všechny naplánované hovory se pak budou zobrazovat na kartě. U každého je uveden seznam členů a také odkaz.

518276587 1860408674830625 3516325949197470377 n 1920x1080x

Zdroj: WhatsApp

Kromě toho došlo i na vylepšení skupinových hovorů. Nově je zde možnost zvednutí ruky, což v podstatě je takové upozornění, že chcete převzít slovo. Případně jsou zde i reakce.

Jde jen o drobná vylepšení, ale i tak mohou mnohým pomoci. V aplikaci byste měli mít novinky již nyní, případně s další aktualizací, a to i v Česku.

Zdroj: Tisková zpráva

