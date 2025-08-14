WhatsApp přidává nové funkce pro volání

Zdroj: Dotekamanie.cz
Platforma WhatsApp dostává nové funkce v podstatě každou chvíli, ale někdy se jen tak objeví, jindy se dočkají prezentace skrze tiskové zprávy. Dnes zde máme právě ten druhý případ.
WhatsApp chystá ověřené odkazy na Instagram pro boj proti falešným profilům
Nejen plánování volání
Do aplikace nově přichází možnost plánování hovorů, a to i pro celé skupiny. Stačí na kartě Hovory kliknout na tlačítko plus a následně naplánovat hovor. Jak je vidět, lze určit i dobu trvání a bude zde i systém pozvánek. Všechny naplánované hovory se pak budou zobrazovat na kartě. U každého je uveden seznam členů a také odkaz.
Kromě toho došlo i na vylepšení skupinových hovorů. Nově je zde možnost zvednutí ruky, což v podstatě je takové upozornění, že chcete převzít slovo. Případně jsou zde i reakce.
Jde jen o drobná vylepšení, ale i tak mohou mnohým pomoci. V aplikaci byste měli mít novinky již nyní, případně s další aktualizací, a to i v Česku.
Zdroj: Tisková zpráva
