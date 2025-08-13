WhatsApp chystá ověřené odkazy na Instagram pro boj proti falešným profilům

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp, nejpoužívanější komunikační aplikace na světě, se chystá spustit novou funkci, která má uživatelům pomoci lépe chránit svou identitu a předcházet podvodům. Meta, mateřská společnost WhatsAppu, pracuje na možnosti přidat do profilu ověřený odkaz na Instagram, který bude opatřen viditelným odznakem. Tato novinka má zabránit tomu, aby se někdo vydával za jinou osobu, a především zamezit zneužívání známých jmen či značek k manipulaci uživatelů.
Meta se snaží ve WhatsApp posílit důvěryhodnost napříč propojenými účty
Problém s falešnými profily není v online prostředí ničím novým. V současnosti může kdokoliv vložit do svého WhatsApp profilu odkaz na libovolný instagramový účet – ať už jde o populárního herce, influencera nebo firmu – a předstírat, že mu patří. To může vést k nedorozuměním, ale i k cíleným podvodům, kdy je uživatel přesvědčen, že komunikuje s důvěryhodnou osobou. Nový systém ověření přidá k odkazu malou, ale jasně viditelnou ikonu, která potvrdí, že účet skutečně patří danému uživateli.
Proces ověření bude probíhat prostřednictvím Meta centrem účtů, což je centrální nástroj pro správu propojených účtů v rámci aplikací Facebook, Instagram a WhatsApp. Jakmile uživatel propojí svůj WhatsApp s účtem na Instagramu, získá odkaz v profilu ověřovací odznak.
Použití centra účtů je dobrovolné, takže ti, kteří nechtějí propojit účty, mohou nadále přidávat neověřené odkazy. Ty však nebudou mít novou značku autenticity, což v praxi vytvoří dvouúrovňový systém důvěry. Uživatelé si tak budou muset sami ověřit, zda je neověřený odkaz důvěryhodný, zatímco u ověřeného odkazu budou mít vyšší míru jistoty.
Meta argumentuje, že tato novinka je reakcí na rostoucí obavy z online podvodů a vydávání se za někoho jiného. Ve světě, kde se identita dá snadno zfalšovat, je každá funkce podporující transparentnost vítaným krokem. Kritici ale upozorňují, že funkce zároveň posiluje centralizaci ekosystému Meta, protože pro získání odznaku je nutné využít jejich správu účtů. To může některým uživatelům vadit, zejména těm, kteří dávají přednost menší míře propojení svých online účtů.
Funkce je zatím ve vývoji a není dostupná ani většině beta testerů. WhatsApp plánuje její postupné zavedení na iOS i Android, přičemž přesné datum spuštění zatím nebylo oznámeno. Podle informací webu WABetaInfo je aktuálně podporován pouze Instagram, ale není vyloučeno, že v budoucnu přibude i propojení s dalšími službami.
